《陸言堂－陳永陸》投資者觀望二十大會議，港股再下調空間不大

《陸言堂》美國昨晚（１３日）公布的經濟數據反映通脹壓力仍然高企，因而令美股開市時

急跌，但收市卻意外地大幅上升，難度市場不擔心美國加息的問題？



美國是否會繼續大幅加息，其實投資者不應看得太悲觀，主要原因是美國的經濟前景，仍然

有很多不確定性，與此同時加息似乎不是最佳壓抑通脹的方法，而強美元或者是美國聯儲局最大

的考慮，不過，由於全球各主要央行都似乎無意跟隨美國的加息步伐，所以息差因素，會繼續支

持美元的匯價在高位徘徊，所以聯儲局絕對有空間減慢加息步伐，所以相信１１月初會議之後，

聯儲局會逐步減慢加息步伐，並為美股帶來支持。



與此同時，中共中央二大會議將會召開，相信Ａ股亦應該會再二十大會議之後出現明顯反彈

，因為政策應該會變得明朗，經濟議題亦應該會成為中央在二十大後最主要推動的事項，因為無

論當中央領導班子在二十大會議全面落實之後，中央絕對希望中國的經濟可以出現明顯的復甦情

況。



而事實上，內地以至國際投資者都十分留意二十大會議的情況，所以近日的確有點「躺平」

的情況，不過相信二十大會議後，投資者會變得較為積極，同時如果中央加快推動經濟政策，亦

會為港股帶來支持，所以相信Ａ股、港股現水平再下調空間其實不會太多，尤其是恒生指數已跌

至１９９７年的水平，雖然市值提升不少，但指數要回歸前水平相近，觀感上亦不太良好，所以

相信現水平吸納藍籌股，風險其實亦都不太高。



當然，還有一個投資者擔心的因素，就是中美的關係，不過，韓國芯片製造商ＳＫ海力士、

三星電子據悉獲美國批准，可毋須額外許可要求向在中國的工廠供應研發和生產ＤＲＡＭ半導體

所需的設備和組件，為期一年，這反映出美國對中國的制裁行動，其實仍然留有一定的餘地，同

時亦都代表美國不可能完全放棄中國的生產能力，這其實對Ａ股及港股後市，絕對是利好的因素

。

《獨立股評人 陳永陸》



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