《投資筆記－黃子燊》目前市況，有甚麼資產可配置？

《投資筆記》近期投資市場的其中一個主題，無疑與加息有關。筆者在第一季末已指出，「

經濟正由過熱過渡至滯脹階段，適當地提升現金水平不無道理」；而在第二季末時，再次指出經

濟前景要麼是「滯脹」，要麼是「衰退」，不論是哪個情況，均不利於股票或債券的持有人，故

此應「超配類現金的資產並靜候時機」。那在股、債均跌了這麼多的情況下，現在應是進場時機

了嗎？在筆者的角度，宏觀角度看，如果只考慮大類資產配置，目前大可繼續維持較高現金水平

，靜候衰退來臨再作動作。而就微觀層面，如果想追求絕對回報，債券市場目前已有三種策略具

備可實行的空間，而三種策略則分別對應「高」、「中」、「低」三種風險水平的債券投資者偏

好。



＊高風險策略－短年期高收益債（Ｓｈｏｒｔ ｄｕｒａｔｉｏｎ Ｈｉｇｈ Ｙｉｅｌｄ

ｂｏｎｄ）＊



先說高風險策略。如債券投資者能承受較高風險，短年期高收益債絕對是一個可考慮的類別

。正如我們多次指出，債券的風險主要來自兩個方面－－（ｉ）利率風險和（ｉｉ）信用風險，

而投資者亦要考承擔哪類的風險去換取回報。



（ｉ）利率風險，其主要影響債券的價格（利率升則債價跌），而一隻債券受利率風險的影響有

多大，則主要取決於其久期（Ｄｕｒａｔｉｏｎ）。一般而言，其他因素不變，到期日

（Ｍａｔｕｒｉｔｙ Ｄａｔｅ）愈遠、票息率（Ｃｏｕｐｏｎ ｒａｔｅ）及孳息率

（Ｙｉｅｌｄ ｔｏ ｍａｔｕｒｉｔｙ）愈低的債券，久期便愈長，利率風險便會相對愈高。



（ｉｉ）信用風險，其主要影響企業的還本付息的能力，信用風險愈高，企業違約的機會便愈高

。

而短年期高收益債策略，本質上是盡量避免承擔利率風險（因為久期較短，對利率敏感度低），

而主要承擔信用風險的策略。當然，前提是投資者認為對個別企業的信用風險能看透，才可以執

行此策略。而在目前此刻，由於無風險利率上升，即使信用利差（Ｃｒｅｄｉｔ

Ｓｐｒｅａｄ）不怎麼擴闊，高收益債仍能給予一個相當不錯的回報率，令有關策略值得考慮。



具體來說，我們自己執行此策略時，會優先選一些風險來源地相對較為本地的債券，例如早

前曾分享過的利福國際（０１２１２）、柏瑞投資等債券。主要原因是（一）有關債券的風險相

對看得透（例如利福國際經營最壞時期相當大機會已過，從香港向通關邁進及大股東提出私有化

均可見，有機會另文分析）；（二）相對海外債券，由於歐美正向衰退發展，信用利差有可能擴

闊，導致債價短暫承壓，而本地債券則有關顧慮會相對較少；（三）功夫債（中資企業於離岸市

場發的美元債）整體而言尚須觀察，未到買入時機－－（ｉ）民企內房暫時基本避免沾手（尤其

是在近日旭輝雖然名列內房示範民企但仍出現風險事件後）；（ｉｉ）業務涉及房地產較多或可

能有政治風險的也避免沾手（例如復星）；（ｉｉｉ）就城投債或信用能力部份來自城投企業的

債券（如以往我們分享過的水發興業債券），由於地方財政面臨一定壓力，沒有新政策出現的話

，地方財政風險會持續累積，故此選擇上要遠比以往更小心。這也是為何在地域上，若是執行高

收益短年期策略，我們會相對將本地債券放得較前的原因。



＊中風險策略－長年期投資級別債（Ｌｏｎｇ ｄｕｒａｔｉｏｎ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

ｇｒａｄｅ ｂｏｎｄ）＊



其次則是中風險策略。有關策略是部署於長久期（Ｌｏｎｇ ｄｕｒａｔｉｏｎ）的投資級

別債券（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｇｒａｄｅ ｂｏｎｄ），主要考慮點是長年期利率不會長期

處於如此高的水平。由於本策略的投資標的是長久期投資級別債券，故此信用風險相對有限，主

要是透過承擔利率風險來賺取回報。由於美國持續加息的緣故，目前十年期美國國債息率已升至

約３﹒９７％（低於兩年期債息，因為孳息曲線倒掛的緣故），令不少長久期債券錄得頗大跌幅

（例如匯控（００００５）的永續債跌至約８０元的水平）。



然而，基於兩個原因，筆者傾向認為長債債息上行空間有限，一旦下行的話便會為本策略帶

來獲利－－（ｉ）相對短債債息較受利率政策影響，長債債息較受經濟前景影響，往往會於加息

周期完結前便見頂（因在加息周期完結前，經濟增長預期往往已率先見頂）。而統計過往３０年

的四個加息周期，長債債息平均早於加息周期完結日２４４天見頂（中位數則是２５２天），假

若加息周期是於明年５月見頂的話，則向前倒推２４４天，則９月會見頂；（ｉｉ）由於經濟轉

弱，孳息曲線持續倒掛，故此長端利率傾向持續低於短端利率，而參考利率期貨，短端利率預期

將於約４﹒７５％左右的水平見頂（即 ｔｅｒｍｉｎａｌ ｒａｔｅ 是４﹒７５％），則以

目前已經約３﹒９６％的長債息率，上行空間相對有限。（ｉｉｉ）參考過往四個加息周期，如

孳息曲線曾經倒掛，全期十年期國債息率平均不會高於終端利率（ｔｅｒｍｉｎａｌ ｒａｔｅ

，預期是 ４﹒７５％），也佐證了風險有限。而進一步而言，即使長端利率真的上漲，只要持

有期較長（如超過一年甚至兩年），聯儲局終會減息，只要出售時的長端利率低於買入時的利率

，賣出價便不會有損失，而中間收到的利息則是確定的獲利。



去到具體選債，筆者其中一隻放了在觀察名單上的是匯控的永續債，由於其為Ｃｏｃｏ

ｂｏｎｄ（應急可轉債）加上年期較長，故此本身票息率已經較高。經審視後，我們認為有關

Ｃｏｃｏ ｂｏｎｄ的轉換條款被觸發機會不高（因為匯控充足的資本比率），而有關債券雖然

是永續債，但能於２０２７年５月２２日行使贖回權（即發債人提早贖回），而根據往績記錄（

當然記錄可以被打破，匯控股票也曾經歷史性地不派息），匯控於Ｃｏｃｏ ｂｏｎｄ提早贖回

權到期可行使時均會行使，則－－如匯控行使贖回權（提早還款），以目前約８０元左右的債價

，贖回孳息率（Ｙｉｅｌｄ ｔｏ ｃａｌｌ）約１１％；即使其不贖回，孳息率（Ｙｉｅｌｄ

ｔｏ ｍａｔｕｒｉｔｙ）也有８％，值得考慮了。



＊低風險策略－－長年期投資級別債（Ｓｈｏｒｔ ｄｕｒａｔｉｏｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

ｇｒａｄｅ ｂｏｎｄ）＊



最後則是低風險策略，這個便十分簡單，為買入一些短年期的投資級別債券（Ｓｈｏｒｔ

ｄｕｒａｔｉｏｎ ＩＧ）。由於作為無風險利率的短端國債利率已升至約４﹒４％，故此即使

是投資級別的企業債，普遍孳息率都可以超過５％。而由於有關債券久期短且為投資級別債券，

故此利率風險和信用風險均有限。筆者以２０２４年中前到期為限，簡單篩選一下，如花旗、巴

克萊、摩根士丹利、三井住友等知名金融機構，其能給予的孳息率均在５％以上，平均最差孳息

率則是５﹒７％左右（可簡單理解為年化收息５﹒７％）。考慮到有關債券的久期及信用質素，

稱為低風險策略應不為過了。

《晉裕環球資產管理投資組合經理 黃子燊》



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