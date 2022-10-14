【新冠肺炎】本港新增５１０６宗確診，發現１宗ＢＱ﹒１﹒１個案

《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１０月１４日零時零分，本港

新增５１０６宗新冠肺炎確診，其中４７７０宗在本地感染，３３６宗屬輸入個案。再多７名患

者離世。

另外，再有４５７間學校合共呈報６３３名師生確診，包括５２７名學生及１０６名教職員

。５間學校共５班要局部停課。再多２間安老院舍爆疫，包括９名院友受感染，８２名院友被列

為密切接觸者。另有多４間殘疾人士院舍共錄４名院友確診，１８名院友被列為密切接觸者，需

接受檢疫。



＊累計發現３２宗ＸＢＢ亞系輸入個案＊



截至１０月１４日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中累計分別發

現３２宗、兩宗、一宗及一宗的ＸＢＢ、ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、ＢＡ﹒４﹒６及ＢＱ﹒１﹒１亞

系個案。

此外，截至１０月１４日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１００４８宗死亡個案曾對新

型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為９９６３宗及８２宗，以及

三宗由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０２６１宗。（ｃｌ）

