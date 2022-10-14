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14/10/2022 16:50

【新冠肺炎】本港新增５１０６宗確診，發現１宗ＢＱ﹒１﹒１個案

　　《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１０月１４日零時零分，本港
新增５１０６宗新冠肺炎確診，其中４７７０宗在本地感染，３３６宗屬輸入個案。再多７名患
者離世。　
　　另外，再有４５７間學校合共呈報６３３名師生確診，包括５２７名學生及１０６名教職員
。５間學校共５班要局部停課。再多２間安老院舍爆疫，包括９名院友受感染，８２名院友被列
為密切接觸者。另有多４間殘疾人士院舍共錄４名院友確診，１８名院友被列為密切接觸者，需
接受檢疫。
　
＊累計發現３２宗ＸＢＢ亞系輸入個案＊
　
　　截至１０月１４日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中累計分別發
現３２宗、兩宗、一宗及一宗的ＸＢＢ、ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、ＢＡ﹒４﹒６及ＢＱ﹒１﹒１亞
系個案。
　　此外，截至１０月１４日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１００４８宗死亡個案曾對新
型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為９９６３宗及８２宗，以及
三宗由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０２６１宗。（ｃｌ）

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