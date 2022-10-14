《經濟通通訊社１４日專訊》潤歌互動（０２４２２）下周一（１７日）掛牌，輝立暗盤收
報０﹒９８元，較招股價０﹒６４元高出５３﹒１３％，以每手４０００股計，不計手續費，每
手帳面賺１３６０元。耀才暗盤現報０﹒９７元，高招股價５１﹒５６％，每手帳面賺１３２０
元。
該股公開發售獲超額認購１３﹒１倍，一手中簽率５０％，認購４手穩中一手，以招股價
０﹒６４元至０﹒８元範圍之下限定價。（ｅｄ）
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14/10/2022 18:35
《新股上市》潤歌互動暗盤收高逾５３％，每手賺１３６０元
《經濟通通訊社１４日專訊》潤歌互動（０２４２２）下周一（１７日）掛牌，輝立暗盤收
報０﹒９８元，較招股價０﹒６４元高出５３﹒１３％，以每手４０００股計，不計手續費，每
手帳面賺１３６０元。耀才暗盤現報０﹒９７元，高招股價５１﹒５６％，每手帳面賺１３２０
元。
該股公開發售獲超額認購１３﹒１倍，一手中簽率５０％，認購４手穩中一手，以招股價
０﹒６４元至０﹒８元範圍之下限定價。（ｅｄ）
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