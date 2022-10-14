《日入而息》內地９月通脹數據符預期，恒指全周挫１１５２點

《今天重點》

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傳放寬非本地買家額外印花稅，政府表示不評論任何揣測

傳中石化（００３８６）商談重啟中石化銷售上市事宜

騰訊（００７００）今斥逾６億元回購２３８萬股

周大福（０１９２９）次財季零售值按年增２６％，港澳同店銷售升８﹒５％

潤歌互動暗盤收高逾５３％，每手賺１３６０元

本港新增５１０６宗確診，發現１宗ＢＱ﹒１﹒１個案

９月ＣＰＩ同比漲幅擴至２﹒８％近兩年半高，符預期；ＰＰＩ跌至２０月低，統計局表示９月

價格下行趨勢放緩

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《即日市況》

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恒指全日高收１９８點報１６５８７，科指高收４８點報３２０６

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《深滬股市》

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滬綜指收升１﹒８４％全周升１﹒６％，成交一個月高

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《美元匯價》

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通脹高企儲局續進取，美匯指數１１２有支持

歐元最新報０﹒９７３７╱３９，日圓最新報１４７﹒５８╱６１

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《公司資訊》

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信佳國際（００９１２）料聖誕訂單表現按年轉差，返回至疫情前情況

中國投資基金（００６１２）完成配股，鼎益豐持股量升至１４﹒２１％

佐丹奴（００７０９）第三季銷售額按年增逾３４％

段永平３２０萬美元年內第五次加倉騰訊ＡＤＲ

美團（０３６９０）線上線下多渠道助力金融知識普及月活動

康方生物（０９９２６）兩藥品治療晚期實體瘤臨床試驗獲批開展

東銀國際（００６６８）合資附屬訂立保理協議，涉資１１００萬元

傳中石化（００３８６）商談重啟中石化銷售上市事宜

周大福（０１９２９）次財季零售值按年增２６％，港澳同店銷售升８﹒５％

快手（０１０２４）擴大本地生活業務規模，逾５０個職位社會招聘

東亞銀行（０００２３）推出「稅季貸款」計劃，實際年利率低至１﹒３２％

永嘉集團（０３３２２）第三季級時裝零售業務實體店舖同店銷售跌１３％

維他奶（００３４５）擬行使購股權購Ｖｉｔａｓｏｙ Ａｕｓｔｒａｌｉａ股份

蔚來（０９８６６）與德國ＺＦ在線控轉向業務等領域合作，推動自動駕駛及電動化

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《國企紅籌》

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中國中冶（０１６１８）開展應收帳款資產證券化業務

中銀航空租賃（０２５８８）第三季簽署２１份租賃承諾

康希諾生物（０６１８５）向銀行購買本金共３億元人民幣結構性存款

中國神華（０１０８８）９月煤炭銷售量按年跌２２％

中國華融（０２７９９）獲准將約８４億股內資股轉於主板流通

南航（０１０５５）９月客運運力投入按年跌３４％

招商局中國基金（００１３３）９月底總資產７﹒４２億美元

中信銀行（００９９８）蘆葦辭任副行長

中煤能源（０１８９８）９月商品煤銷量按年跌逾１２％

富力地產（０２７７７）９月總銷售收入按年跌７８％

中國飛機租賃（０１８４８）趙威辭任董事會主席及執行董事，張明翱接任

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《神州民企》

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新東方（０９９０１）旗下Ｏｋａｙ智慧教育被揭暴力裁員，八年員工僅予半月賠償

世茂（００８１３）首９個月銷售額按年跌７０﹒７％

東軟教育（０９６１６）認購１﹒８５億元人民幣理財產品

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《中國要聞》

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財政部劉昆稱各國應加強宏觀政策協調應對全球性挑戰

財新表示商人蔡雲峰自殺，公開舉報甘肅公安廳原副廳長

仲量聯行表示９月核心ＣＰＩ回落說明有效需求恢復不足

統計局表示９月核心ＣＰＩ回落，食品價格環比漲幅擴大

ＰＰＩ跌至２０月低，統計局表示９月價格下行趨勢放緩

９月ＣＰＩ同比漲幅擴至２﹒８％近兩年半高，符預期

內地９月ＰＰＩ同比漲幅續回落至０﹒９％，略低預期

人行易綱稱加大穩健貨幣政策力度，有力支持實體經濟

人行２０億逆回購利率持平，國慶假後收水９４１０億；加快法治建設，發揮金融法穩預期利長

遠的作用

上海擬２０２５年個人購置純電動車佔比升至超５０％

９月以來近千家私募機構及員工認購旗下產品近５０億

能源局表示９月全社會用電量升不足１％，增幅明顯放緩

二十大新聞中心啟用，現場防疫措施十足

機構表示９月汽車投訴量環比漲１﹒８倍，理想佔六成

專家料至少１﹒４萬億人幣明年專項債限額將提前下達

淘寶天貓聯手３０個產業帶備戰，有商家８月起開始備貨

中證監表示同意開展私募股權創投基金實物分配股票試點

上海推出年內第六批集中供應房源，均價６﹒２１萬元

銀保監呼籲消費者警惕非法中介誘騙貸款行為

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《寶島快訊》

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台股反彈２﹒４８％收復萬三關，台積電漲逾４％

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《其他消息》

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傳下周不公布「０＋０」，但「０＋３」基礎下增豁免

議員周小松稱勞工界對最低工資加幅感失望，建議升至時薪４６元

郭振華稱最低工資若訂太高或令綜援人士不敢長時間工作

傳放寬非本地買家額外印花稅，政府表示不評論任何揣測

富昌證券前客戶主任被裁定證券欺詐罪成，本月２７日判刑

金管局表示９月外匯基金境外資產減少１００５億元

投資推廣署舉辦「投資推廣周」向外資公司宣傳香港營商機遇

政府就《青年發展藍圖》向持份者諮詢

消息指政府最快月底起在食肆後巷試行擺放大型垃圾桶

澳門完成討論貨幣發行制度草案，擬將數字貨幣納入法定貨幣

深股通額度全日用４１億元，外資結束連續三日淨流出；滬股通額度全日用５６億元，外資流入

７５億元

研究表示旅遊保醫療保額可差９倍，個別要求先接種疫苗；專業投資者更相信可持續投資可推動

長期回報

建行亞洲１２個月定存利率加至４厘，起存額８００萬

ＯｐｅｎＲｉｃｅ推網上訂座感謝祭，送百萬元獎賞及４００萬里數

匯豐與香港科技大學聯手推動香港金融科技發展

微信推掌紋支付功能，上線「刷掌支付」小程序

中原ＣＣＬ按周跌０﹒３６％，料樓價續調整

觀望氣氛濃，中原周末睇樓量４７５組按周跌３﹒７％

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《俄烏開戰》

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德國提前２周實現存儲９５％天然氣的目標

普京提議經土耳其向歐洲輸送天然氣

緊張局勢升級，俄羅斯和北約分別舉行核演習

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《國際要聞》

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北韓戰機深夜逼近三八線，再射１枚短程彈道導彈

調查國會騷亂，美國眾院特別委員會傳召前總統特朗普

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《外圍經濟》

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Ｍｅｔａ請求法官駁回阻止收購ＶＲ公司的訴訟

亞洲各國９月動用５００億美元外匯儲備抵禦強勢美元

傳卓慧思再度「補鑊」，擬放棄維持公司稅不變承諾

小麥價格飆升，俄羅斯或拒絕續簽穀物協議

惠譽警告金邊市場波動或導致資金流出

新加坡第三季ＧＤＰ增４﹒４％，年內第五度收緊貨幣

美元兌日圓高見１４７﹒６７，逾３０年來最高

美國９月ＣＰＩ升幅超預期，影響ＦＯＭＣ１２月決策

聯合航空據悉或訂購逾百架廣體飛機

肯尼亞央行行長表示發達國家加息造成附帶損害

菲律賓央行考慮再度大幅加息以阻止披索暴跌

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《大國博弈》

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英特爾獲美商務部一年授權營運大連ＮＡＮＤ閃存晶片

傳要求美員工停對華業務，ＡＳＭＬ表示正評估禁令影響

內媒表示美國暫停向進口太陽能電池和組件徵雙反稅

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《新冠肺炎》

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本港新增５１０６宗確診，發現１宗ＢＱ﹒１﹒１個案

調查指「０＋３」下７９％旅行社業務僅恢復一成以下

ＩＭＦ表示中國或明年下半年才放棄嚴格的動態清零政策

上海昨日新增本土新冠感染者４９例，２０地升中風險

何栢良稱應果斷取消限聚令，打齊針無懼新變種

全國昨增病例１２５９宗，連續三日下降

林緯遜稱限聚令不合時宜應考慮取消

澳門周六起放寬由香港台灣及外國入境者健康管理措施

盧寵茂稱新變種反映疫情未過，暫不放寬黃碼者入食肆

酒吧業界敦促港府放寬營業時間限制

體育專員冀疫情向好，馬拉松能有更多調整空間

孔繁毅稱二價疫苗持續更新，或每年入冬前須打加強劑

郭卓堅稱會就法援申請被拒提上訴，有巿民擬加入訴訟

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