《出旗制勝－麥穎儀》恒指逼近２０１１年底部，阿里曾創新低

《出旗制勝》恒指至今現８連陰走勢，雖然上周五（１４日）小幅反彈１９８點，終止６連

跌，但今早（１７日）隨外圍下挫，一度回吐上周五所有升幅，進一步逼近月線圖２０１１年

１０月份低位１６１７０點水平，日內最多曾跌約２７８點，暫見１６３００點低位後見反彈，

但以今個月５日頂部計起，已跌近１７００點或逾９％。投資者如看好恒指並想趁低博反彈，或

可留意恒指購２４７４３，行使價１８５００點，實際槓桿８﹒１倍，引伸波幅２９﹒６％，換

股比率９５００兌１，２０２３年３月３０日到期；如看淡或想以指數淡倉對沖手上正股持倉的

下行風險，或可留意恒指沽２６０６６，行使價１６１００點，實際槓桿５﹒１倍，引伸波幅

３３﹒５％，換股比率６１００兌１，２０２３年４月２７日到期。

騰訊（００７００）走勢連日疲弱，今早最低曾見２４０﹒８元，除息及企業行動調整後股

價下試２０１８年１０月低位。不過另一方面，騰訊截至上周五已連續３９日回購其公司股份，

而港股通南向資金亦連續２９日淨流入騰訊。至於輪場資金方面，根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站

輪證樂觀、悲觀情緒資金流數據，上周（１０日至１４日）五日合計，騰訊樂觀資金流有

１﹒１２億元，悲觀資金流有５３５０萬元，樂悲情緒資金比例接近７：３。投資者如想候低吸

納騰訊，或可留意騰訊購２５２４８，行使價３１０﹒２元，實際槓桿７﹒１倍，引伸波幅

４０﹒６％，換股比率１００兌１，２０２３年２月２７日到期；如看淡，或可留意騰訊沽

２６５７１，行使價２２３﹒５元，實際槓桿３﹒４倍，引伸波幅４５％，換股比率１００兌１

，２０２３年６月２９日到期。

阿里巴巴（０９９８８）連跌６日後上周五隨大市反彈０﹒７％後，今早表現繼續偏軟，日

內一度跌逾３％，跌穿今年３月１５日低位７１元位置，再次刷新歷史新低，最低暫見７０﹒９

元，午後則能企穩反彈，跌幅暫時收窄至不足１％，重返７２元之上。投資者如對阿里後市看好

，或可考慮分注候低吸納阿里購２６１９８，行使價８８﹒９３元，實際槓桿５﹒３倍，引伸波

幅５４﹒９％，換股比率５０兌１，２０２３年２月２７日到期；如繼續看淡，則可留意阿里沽

２５２４６，行使價５０﹒４５元，實際槓桿３﹒５倍，引伸波幅６６﹒１％，換股比率１０兌

１，２０２３年３月３０日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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