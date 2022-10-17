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17/10/2022 15:26

《出旗制勝－麥穎儀》恒指逼近２０１１年底部，阿里曾創新低

　　《出旗制勝》恒指至今現８連陰走勢，雖然上周五（１４日）小幅反彈１９８點，終止６連
跌，但今早（１７日）隨外圍下挫，一度回吐上周五所有升幅，進一步逼近月線圖２０１１年
１０月份低位１６１７０點水平，日內最多曾跌約２７８點，暫見１６３００點低位後見反彈，
但以今個月５日頂部計起，已跌近１７００點或逾９％。投資者如看好恒指並想趁低博反彈，或
可留意恒指購２４７４３，行使價１８５００點，實際槓桿８﹒１倍，引伸波幅２９﹒６％，換
股比率９５００兌１，２０２３年３月３０日到期；如看淡或想以指數淡倉對沖手上正股持倉的
下行風險，或可留意恒指沽２６０６６，行使價１６１００點，實際槓桿５﹒１倍，引伸波幅
３３﹒５％，換股比率６１００兌１，２０２３年４月２７日到期。
　　騰訊（００７００）走勢連日疲弱，今早最低曾見２４０﹒８元，除息及企業行動調整後股
價下試２０１８年１０月低位。不過另一方面，騰訊截至上周五已連續３９日回購其公司股份，
而港股通南向資金亦連續２９日淨流入騰訊。至於輪場資金方面，根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站
輪證樂觀、悲觀情緒資金流數據，上周（１０日至１４日）五日合計，騰訊樂觀資金流有
１﹒１２億元，悲觀資金流有５３５０萬元，樂悲情緒資金比例接近７：３。投資者如想候低吸
納騰訊，或可留意騰訊購２５２４８，行使價３１０﹒２元，實際槓桿７﹒１倍，引伸波幅
４０﹒６％，換股比率１００兌１，２０２３年２月２７日到期；如看淡，或可留意騰訊沽
２６５７１，行使價２２３﹒５元，實際槓桿３﹒４倍，引伸波幅４５％，換股比率１００兌１
，２０２３年６月２９日到期。
　　阿里巴巴（０９９８８）連跌６日後上周五隨大市反彈０﹒７％後，今早表現繼續偏軟，日
內一度跌逾３％，跌穿今年３月１５日低位７１元位置，再次刷新歷史新低，最低暫見７０﹒９
元，午後則能企穩反彈，跌幅暫時收窄至不足１％，重返７２元之上。投資者如對阿里後市看好
，或可考慮分注候低吸納阿里購２６１９８，行使價８８﹒９３元，實際槓桿５﹒３倍，引伸波
幅５４﹒９％，換股比率５０兌１，２０２３年２月２７日到期；如繼續看淡，則可留意阿里沽
２５２４６，行使價５０﹒４５元，實際槓桿３﹒５倍，引伸波幅６６﹒１％，換股比率１０兌
１，２０２３年３月３０日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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