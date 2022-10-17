《牛熊志選－陳其志》資金看好美團

《牛熊志選》美國上周四（１３日）公布９月通脹數據超市場預期，美股當日低開高走，三

大指數皆創新低後反彈，收市均升超過２％。恒指上周五（７日）亦跟隨外圍反彈，高開２８２

點後升幅一度擴大，惟午後升幅再次收窄，受制於１０天線附近阻力。恒指牛熊證資金流情況，

截至周四（１３日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約４﹒１６億港元資金淨流入，顯示有

資金流入好倉，恒指熊證則累計約３﹒２３億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布

方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價１６１００點至１６３９９點之間，累計相當約

２７８５張期指合約；熊證街貨主要在收回價１７５００點至１７７９９點之間累計了相當約

９３１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升５﹒０個波幅點至３２﹒０％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

５﹒７個波幅點至３５﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升３﹒１個波幅點至３４﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升４﹒２個波幅點至

３４﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升４﹒２個波幅點至４２﹒１％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升２﹒２個波幅點至３１﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升１﹒７個波幅點至３３﹒４％；建行（００９３９）的引伸波幅上升３﹒３個波幅點至

２６﹒５％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升３﹒５個波幅點至３２﹒２％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升３﹒５個波幅點至２６﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒６個波幅點至４５﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升３﹒６個波幅點至

２９﹒４％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，美團的相關認購證及牛證合共錄得約５９５２﹒０

萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的美團認購證為

行使價約１８１元至１９５元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒７倍至６﹒９倍；另外，騰

訊相關認購證及牛證期內錄得約５１２１﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價３０９元至

３２０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約７﹒９倍至９﹒２倍。

至於看淡資金流方面，期內港交的相關認沽證及熊證合共錄得約３３５﹒０萬元資金淨流入

部署。港交認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２５２元至３０５元附近的中期價外條款

，實際槓桿約３﹒１倍至４﹒６倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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