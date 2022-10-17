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即市新聞

17/10/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》市場內多是驚弓之鳥，接貨者有何後著？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和
４２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。相信現時不少港股投資者在心理上都有處於熊市中的感覺
，像隻驚弓之鳥。每個反彈市的出現，都不能令他們的應市信心回復。於看淡者人數多於看好者
人數的股市中，自然會出現易跌難升的市況中。換言之，資金流出較資金流入為多；但股市內進
行的為零和遊戲，是誰接了看淡後市者沽出的貨呢？究竟他們有甚麼後著。
　　首先，筆者相信於現水平仍未沽貨的散戶，即使市況再跌，亦多只會繼續按兵不動。繼續沽
貨者，估計同時會買賣衍生工具；說得明白一點，是在找機會進一步推低現貨，為於衍生工具市
場內的持倉製造獲利的機會。至於職業炒家，雖亦會伺機入市造淡，但很快便會補貨計數。最後
，於跌浪途中依然逆市接貨者，若非亦有買賣衍生工具，在進行套戥活動，便會一些部署好分批
吸納，以「平均價買入法」應市的長線投資者。　
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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