《運籌帷幄－梁業豪》市場內多是驚弓之鳥，接貨者有何後著？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。相信現時不少港股投資者在心理上都有處於熊市中的感覺

，像隻驚弓之鳥。每個反彈市的出現，都不能令他們的應市信心回復。於看淡者人數多於看好者

人數的股市中，自然會出現易跌難升的市況中。換言之，資金流出較資金流入為多；但股市內進

行的為零和遊戲，是誰接了看淡後市者沽出的貨呢？究竟他們有甚麼後著。

首先，筆者相信於現水平仍未沽貨的散戶，即使市況再跌，亦多只會繼續按兵不動。繼續沽

貨者，估計同時會買賣衍生工具；說得明白一點，是在找機會進一步推低現貨，為於衍生工具市

場內的持倉製造獲利的機會。至於職業炒家，雖亦會伺機入市造淡，但很快便會補貨計數。最後

，於跌浪途中依然逆市接貨者，若非亦有買賣衍生工具，在進行套戥活動，便會一些部署好分批

吸納，以「平均價買入法」應市的長線投資者。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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