《一周攻略－周進略》留得青山在，哪怕沒柴燒！

《一周攻略》對於當前形勢，只要大家放下手上的倉位，以及當中帶來的潛在一廂情願和主

觀願望，即不難發現，所謂金融危機上映，資產拋售未完，完全是現實發生中的事，不是刻意誇

張。



＊物價穩定重中之重，其他目標相對次要＊



事實上，打從美聯儲主席在全球央行年會的一錘定音，物價穩定是重中之重，其他政策目標

相對次要，投資者已經馬上心領神會，知道如今當局不是說笑的。

尤其當日鮑威爾的演說，特意精簡扼要，一針見血，投資者不可以再加以責難，以為其犯了

大遊花園的打官腔，非也，非也，一切都說得明明白白，清清楚楚，只是大家可否拋開本身偏見

，接納新的事實。



＊信念強弱隨事實改變＊



是的，面對新的事實，當然要有新的看法，如果事實是支持本身想法的，當然可以把信念度

提升，否則，便是減少信念的可靠性，這是很基本的理性思維。尤其在金融市場，每日有成千上

萬的資訊，有新有舊，有相符也有相衝突的，關鍵就是把重中之重，特別挑出來，以作為大方向

，其他枝節再補上，則對於信念的建立和更新，甚至更替，當最為有效。

誠然，在上周的市況中，不少人關注的，不單是美聯儲的舉動，反正美聯儲無甚舉動，大家

都已經各就各位，明白遊戲規則已經改變，由之前長時期超低利率和量寬的環境，催生資產升值

，買時間，增加經濟復甦。



＊期望管理依然，只是方向逆轉＊



到如今，同樣是期望管理，只是方向逆轉，要刻意告訴大家明確訊息，就是加息不會慢下來

，視乎情況所需，但平穩較快的增長速度，例如年內再有兩次議息，都是７５點子的加幅，應該

是市場中人都接受的了，而同步必需要有退市縮表，而且是持續去做，才可以令大家信服，整個

玩法已經改變。

顯然，如今的新遊戲規則，不是歌舞昇平那一套，不是人人隨著泡沫高興一番，而是要檢視

，當退潮之時，誰人的泳裝已給大浪沖走了。



＊資金去槓桿過程，高增長變急收縮＊



通常，這都是去槓桿的特徵，之前十多年，大家恃著有美聯儲為首的央行撐腰，資金可以在

零息甚至負息環境，有如亂擲的投進不同程度高風險的嘗試，當中不乏造就了真正重要發展和企

業，不能完全視之為泡沫了。

但無論如何，當資金一收緊，不少這些創科新經濟企業，收縮的速度亦快，裁員或起碼凍結

招聘之事，在美國科技巨企馬上出現，不是偶然，如此一來，最有看頭的高增長股如是，其他等

而下之的，便不在話下。



＊選股不算避險，別理牛熊爭論＊



可以推想，儘管目前美國經濟數據不差，但不久將來，貨幣供應收緊的效果將逐漸浮現，投

資者要留意上述的大環境改變，而不能給湮沒在資訊大海中。

維持看法，選股不是最有用的避險，面對環境改變，不要理會什麼熊市牛市的，總之與原初

環境有別，就要檢視倉位，承受風險能力亦與銀根鬆緊有關，切記此一時彼一時，不宜一部通書

看到老，環境改變，寧願先減持，留得青山在，哪怕沒柴燒。

恒指計，悲觀的人大有人在，不必再加一下，短期可能有反彈，但旋即又重回舊地，

１７０００不算可守之險，下一站１６１７０，再下來的更是１０６７６，不說也罷。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

