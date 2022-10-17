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17/10/2022 09:07

《套期保值－蕭猷華》恒指１６０００點支持強

　　《套期保值》恒生指數上周五（１４日）一彈就散，早段承接美股周四（１３日）Ｖ型反彈
，一度升６００多點至１７０００點，其後沽壓放量，收市升幅大為收窄，僅升１９８點，投資
者信心仍然薄弱，通脹揮之不下、環球經濟衰退、美國大幅加息、俄烏戰事升級，預期恒指短期
要下試１６０００點。
　　美國９月消費物價指數按年上升８﹒２％，雖然連跌三個月，６月為９﹒１％、７月為
８﹒５％、８月為８﹒３％，但核心消費物價指數則由８月的６﹒３％升至６﹒６％。此外，美
國９月核心零售銷售升０﹒４％，高於預期０﹒３％和８月的０﹒２％，密歇根大學消費通脹預
測也由９月的４﹒７％升至１０月的５﹒１％，市場預期美聯儲今年餘下兩次議息，將會分別再
加７５基點，明年３月聯邦基金利率預期升至４﹒８５％，較之前４﹒５％為高。
　　預計恒指今日低開，１６０００點支持十分強，若恒指跌至１６０００點，投資者在此水平
可加倉，趁低吸納優質股。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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