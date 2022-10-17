《套期保值－蕭猷華》恒指１６０００點支持強

《套期保值》恒生指數上周五（１４日）一彈就散，早段承接美股周四（１３日）Ｖ型反彈

，一度升６００多點至１７０００點，其後沽壓放量，收市升幅大為收窄，僅升１９８點，投資

者信心仍然薄弱，通脹揮之不下、環球經濟衰退、美國大幅加息、俄烏戰事升級，預期恒指短期

要下試１６０００點。

美國９月消費物價指數按年上升８﹒２％，雖然連跌三個月，６月為９﹒１％、７月為

８﹒５％、８月為８﹒３％，但核心消費物價指數則由８月的６﹒３％升至６﹒６％。此外，美

國９月核心零售銷售升０﹒４％，高於預期０﹒３％和８月的０﹒２％，密歇根大學消費通脹預

測也由９月的４﹒７％升至１０月的５﹒１％，市場預期美聯儲今年餘下兩次議息，將會分別再

加７５基點，明年３月聯邦基金利率預期升至４﹒８５％，較之前４﹒５％為高。

預計恒指今日低開，１６０００點支持十分強，若恒指跌至１６０００點，投資者在此水平

可加倉，趁低吸納優質股。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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