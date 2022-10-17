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即市新聞

17/10/2022 17:39

《洪視全球－洪灝》誰的情緒靠譜？

　　《洪視全球》在信貸環境好轉的背景下，各類市場參與者信心資料出現中性至逆向積極的信
號。隨著二十大的召開和不確定因素的消退，中國股市將很可能將整固，甚至趔趄前行。然而，
美股仍是一個重要隱患，並將繼續干擾中國市場。
　
＊中美消費者信心似低位回升＊
　
　　眾所周知，「信心貴如金」。但在當今這個日益交織相錯的市場裏，市場參與者雨湊雲集、
繁囂喧嚷，誰的信心才是堪比真金？
　　儘管我們認為美國市場由於漸行漸近的衰退風險而尚未見底，但中國消費者信心確乎預示著
上周美國信心資料的好轉－－只不過美聯儲大刀闊斧的緊縮政策的影響蓋過了中美信心資料裏的
亮點。
　
＊中國儲戶的收入信心也開始修復＊
　
　　中國央行的最新調查顯示，中國城鎮儲戶的收入信心也在回升，並與標普５００指數走勢背
離。我們可以看到，儘管新冠疫情反復陰霾罩頂，儲戶信心從未比２００８年全球金融危機時最
低點更差。
　　雖然今年中國經濟困難重重，市場信心也飽受衝擊，但儲戶對於收入的信心從未跌破歷史最
低點，而且開始邊際改善。從歷史上看，中國儲戶收入信心與標普５００指數高度相關，而在重
要的轉捩點，信心往往會領先。
　　令人欣慰的是，中國城鎮儲戶正試圖重塑信心。儘管我們對美股繼續持謹慎態度，但我們將
繼續觀察中國儲戶收入信心進一步改善的跡象。暗潮奔湧，亦有星光。
　
＊兩融交易的風險偏好有所回暖＊
　
　　兩融交易員的風險偏好增強，同時交易開始活躍。這是一群先知先覺的交易員，往往領先於
市場。離岸人民幣交易員的低迷情緒是一個反向指標，其方向所指與兩融交易員的持倉吻合。所
有這些情緒指標的好轉都發生在信貸環境改善的背景下。
　　就像２０１６年股市泡沫破滅後那般，中國市場將竭力盤整，趔趄而行。但美國仍是一個重
要隱患。《思睿駐港首席經濟學家洪灝》
　
＊注：本文節錄自洪灝先生於１０月１６日發表的《中國市場策略》報告
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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