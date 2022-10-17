《專家之言－葉尚志》衝高後回吐，彈性未增強

《專家之言》１０月１４日，港股六連跌後出現反彈，但是在大市成交量未能有效配合下，

彈性的強度以及後延性，依然有待觀察驗證。恒指漲了有接近２００點，仍受制於１０日線

１７１８６點以下，而大市成交量亦見回升至逾１０００億元，但依然未能達標，仍低於年內日

均１２２５億元，總體資金趁低回流的積極性有待增強。美國９月ＣＰＩ按年上升８﹒２％，扣

除能源和食品後的核心ＣＰＩ按年上升６﹒６％，數據顯示美國通脹仍高企不下，市場預期今年

餘下的兩次議息會議將分別加息０﹒７５％合共１﹒５％。加息預期是升溫了，但是在最新

ＣＰＩ落地後，美股反而出現絕地反彈。港股也跟隨反彈了，但是大市成交量依然是我們對港股

的重要觀察判斷指標。正如我們指出，這是有成交量配合而出現的黃金坑，可以有更好延續性的

反彈回升？還是只是因為超跌而引發的反彈修正？宜繼續多加注視。



＊恒指ＲＳＩ回升嚴重超跌紓緩，港交所股價吸引可跟進＊



港股出現衝高後回壓，在盤中曾一度上升６４０點高見１７０２９點，但是高位遇到不少的

回吐壓力，而恒指的９日ＲＳＩ指標回升至最新的３０﹒４２，技術性嚴重超跌狀態已見紓緩。

指數股呈現分化，其中，醫藥相關的表現相對突出，藥明生物（０２２６９）和中生製藥

（０１１７７）分別漲了有８﹒５９％和６﹒５４％，是恒指成分股最大漲幅榜的前兩名。另一

方面，即將公布季績的港交所（００３８８），受到券商調低評級的影響，股價逆市下跌

４﹒５６％至２４６﹒６元收盤，但以港股現時成交量與兩三年前股價水平來對比的話，港交所

現時趁低配置的安全邊際是吸引的，可以繼續關注跟進。

恒指收盤報１６５８８點，上升１９９點或１﹒２１％。國指收盤報５６２９點，上升６８

點或１﹒２３％。恒生科指收盤報３２０７點，上升４９點或１﹒５４％。另外，港股主板成交

量有１０１９億多元，而沽空金額有１８５﹒２億元，沽空比例１８﹒１７％。至於升跌股數比

例是１０６４：５３１，日內漲幅超過１２％的股票有４８隻，而日內跌幅超過１１％的股票有

４２隻。港股通連續第５日錄得淨流入，在周五（１４日）再錄得有逾５０億元的大額淨流入。

《第一上海首席策略師 葉尚志》



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