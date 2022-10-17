《盤後部署》港股由跌轉升，恒指收漲２５點，醫療保健股省鏡

《經濟通通訊社１７日專訊》美股三大指數上周五（１４日）向下，納指跌幅達３％，港股

跟隨向下，恒指低開後，一度跌近３００點，低見１６３０８，創１１年新低，尾市由跌轉升，

恒生指數收報１６６１２，升２５點或升０﹒１５％，主板成交９５７﹒６３億元。國企指數收

報５６３３，升３點或升０﹒０７％。恒生科技指數收報３２００，跌６點或跌０﹒２０％。

即月期指報１６５８０，跌２０點，低水３３點。即月國指期貨報５６２９，跌５點，低水

４點。即月科指期貨報３２０１，跌１點，高水１點。

上證綜合指數報３０８４，升１２點或升０﹒４２％，成交３４９２﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１１１６２，升４０點或升０﹒３６％，成交２１１０﹒５４億元人民幣。



＊藍籌股個別發展＊



藍籌股個別發展，匯控（００００５）收升１﹒４８％，報４１﹒１５元，該股成交約

１８８２萬股，涉資７﹒６９億元，盤中高見４１﹒３５元，最低見４０﹒３５元；港交所

（００３８８）升２﹒２７％，收報２５２﹒２元；中海油（００８８３）升１﹒８６％，報收

９﹒８４元。另外，藥明生物（０２２６９）跌１﹒９６％，收報５０﹒１５元，該股成交約

２２５６萬股，涉資１１﹒３７億元，盤中高見５２﹒４元，最低見４９﹒１５元；百度

（０９８８８）收跌５﹒３２％，報９８﹒８５元；京東集團（０９６１８）跌１﹒６６％，報

收１７１﹒９元；騰訊（００７００）收跌０﹒８％，報２４７﹒２元。

醫療保健股省鏡，微創醫療（００８５３）收升１１﹒８３％，報１７﹒２元，該股成交約

３６８５萬股，涉資６﹒１９億元，盤中高見１７﹒４６元，最低見１５﹒６元；中國生物製藥

（０１１７７）升３﹒５８％，收報４﹒０５元

翰森製藥（０３６９２）升１３﹒２１％，報收１３﹒２元。

據１０月１２日，國家醫保局發布的《國家醫療保障局關於政協十三屆全國委員會第五次會

議第０２８６６號（社會管理類２６３號）提案答复的函》提到，當前集中帶量採購重點將部分

臨床用量大、臨床使用成熟、採購金額高、市場競爭較充分帶醫用耗材納入採購範圍，通過公開

透明帶競爭規則，促使價格回歸合理水平。

國家醫保局指出，考慮３Ｄ打印產品還處於初創階段，市場競爭不充分，並且產品特性較為

複雜，有些產品具有個性化定制帶特點，其成本及功效與批量生產產品難以簡單直接對比。因此

，在脊柱類產品耗材集採中並未明確要求３Ｄ打印脊柱類產品參加，而是企業自主選擇是否參加

集採。同時，為防止價格虛高，促進公平競爭，對於未參加集採的３Ｄ打印產品，將在後續工作

中對掛網價進行規範。



＊鋰電池股走勢分歧＊



贛鋒鋰業（０１７７２）升１﹒３２％，收報５３﹒６元，該股成交約３８３萬股，涉資

２﹒０６億元，盤中高見５４﹒９５元，最低見５２﹒５元。贛鋒鋰業公布，預期截至９月３０

日止第三季純利約７０﹒４５億至８０﹒４６億元人民幣，同比增長５﹒６７至６﹒６２倍，每

股盈利介乎３﹒５至４元人民幣。扣除非經常性損益之純利５２﹒６８億至６２﹒６８億元人民

幣，增７﹒８９至９﹒５８倍。該集團指，首三季純利約１４３億至１５３億人民幣，同比增長

４﹒７８至５﹒１９倍，每股盈利介乎７﹒１至７﹒６元人民幣。扣除非經常性損益之純利

１３３億至１４３億元人民幣，增８﹒３１至９倍。

天齊鋰業（０９６９６）跌２﹒２７％，報６０﹒３５元。天齊鋰業公布，預期截至９月

３０日止９個月純利介乎１５２億至１６９億元人民幣，較去年同期增長約２７﹒６９至

３０﹒８９倍，每股盈利９﹒９７至１１﹒０８元人民幣，扣除非經常性損益後的淨利潤區間預

計為１４２億至１５８億元人民幣，去年同期則錄虧損１﹒２２億元人民幣。集團指，預計營業

收入大幅上升，主因受益於全球新能源汽車景氣度提升、鋰離子電池廠商加速產能擴張，以及下

游正極材料訂單回暖等，主要鋰產品銷量和銷售均價均明顯增長。

（ｋｙ）

