《政經范局－范強》卓慧思的「罪與罰」

《政經范局》就英國女首相卓慧思的個人政治仕途而言，上周五（１４日）「喪炒」財相關

浩霆，是一次致命的策略錯誤。因為，卓慧思內閣中直接需要為減稅政策負責的成員，除了關浩

霆就是她本人。關浩霆一早被推出「午門」，她此後再想找替罪羊、擋箭牌就難了。



這就好比約克一旦失守，倫敦就有兵臨城下之危。卓慧思又一次證明她缺乏英國政治領袖應

有的城府與算計，因此在西敏寺的叢林法則中，便再難緣續政治生命的空間。



＊遊戲已經結束＊



自上月５日卓慧思當上黨魁以來，英國國民告別了女王，英鎊被折騰至谷底，尋常百姓為退

休基金的縮水而惶恐不安，論起「罪與罰」的因果關係似也順理成章。但是，我卻必須要為她伸

冤：千錯萬錯，至少減稅這一條，卻並不是她一個人的錯。



卓慧思在參加黨魁選舉時，已經把自己的減稅方案公告天下，保守黨人既然推選了她，就說

明黨內認同有關政策，並因此應該承擔共同的責任。可是眼下保守黨人顯然並不打算認責，反而

試圖透過追究「卓慧思的罪與罰」，來淡化「保守黨的罪與罰」。



在關浩霆被炒的周末，英媒指已有約百名保守黨下議院議員，致函負責黨魁選舉事務的「

１９２２委員會」，要求發起對黨魁的不信任票。率先公開要求首相辭職的保守黨資深議員布倫

特（Ｃｒｉｓｐｉｎ Ｂｌｕｎｔ）在一個電視節目上更毫不留情地說，卓慧思的「遊戲已經結

束」，現在很難想象還有黨友會支持她。



＊保守黨的邏輯＊



回顧此次保守黨黨魁選舉，卓慧思得以擊敗前財相辛偉誠，其中一個原因其實很直白：辛偉

誠是老老實實談經濟，甚麼先加稅充實庫房，再放水刺激經濟；而卓慧思卻深明選舉政治的基本

現實：連大選都快要輸了，還談甚麼經濟？



所以她一開鑼就減稅、補貼樣樣齊，減稅是面向商企和中產以上保守黨死忠，補貼能源價格

是籠絡基層民眾，假如這兩項政策促成她的民調支持率上升，就可以趁勢宣布大選，盡量爭取保

守黨在下議院的贏面。從此角度而言，卓慧思其實並不傻，保守黨對她的支持亦自有一套黨派利

益的邏輯。



＊卓慧思的籌碼＊



只不過，在保守黨的黨派願景，和英國的現實狀況之間顯然出現了一條鴻溝，導致英鎊狠狠

地摔了下去。卓慧思和保守黨的「罪」，在於沒有看到這條鴻溝，而「罰」是不可避免的。炒掉

關浩霆並不足夠，他在獲任財相之前名不經傳，所執行的也是卓慧思的競選政策，因此僅僅是把

他裁掉難息黨內外怨氣。



反觀卓慧思，雖然一再模仿鐵娘子，可戴卓爾夫人當年行事雖然強硬，屢屢被指不聽下屬意

見，但她倒也不至於把自己的政策得失，強行扣到別人頭上。凡此種種已經令卓慧思成為保守黨

的負資產，黨內高層將於當地時間周一（１７日）商討她的政治前途。



從目前保守黨人的動作來看，他們似乎仍然希望透過卓慧思「主動」辭職的方式，經黨內機

制選出唐寧街十號新主人。如此一來，保守黨得以延續其執政黨地位。而卓慧思手中也不是沒有

議價籌碼：她可以立即宣布大選，保守黨必定慘敗，那些想出賣她的國會黨友們恐怕有不少會永

久輸掉選區，為她的仕途終結「陪葬」。《經濟通通訊社評論員 范強》

