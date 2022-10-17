《台股攻略－黃振宇》台股失守萬三點，台積電跌破新台幣４００元

《台股攻略》上周五（１４日）美國納斯達克指數及費城半導體指數同步大跌，拖累台股再

度重挫，盤中一度大跌近３００點，不過其後跌幅收窄，最終收１２９６６﹒０５點，跌

１６２﹒０７點，成交金額為２０６７﹒３２億元（新台幣．下同）。

電子權值股方面，台積電再度失守４００元大關，大跌３﹒６４％，收３９７元，市值下降

至１０﹒３兆元；聯發科收５７８元，下跌１﹒２％；鴻海科技日將登場，對股價有支撐，收平

盤價１０５元。面板股逆市造好，午盤後表現強勢，群創漲停，友達上漲約５％，彩晶也收紅。

受惠面板聚光，ＩＣ設計族群中以驅動ＩＣ個股表現最強勢，顯示ＤＤＩ廠天鈺亮燈漲停，敦泰

漲近８％，亞信、矽創亦漲停板。航運族群明年獲利恐驟降、甚至虧損，族群股價普遍下挫，長

榮大跌超過８％，萬海、陽明同步跌逾４％，台驊投控、新興、榮運等，跌幅都超過３％。

展望後市，台股雖然大跌但成交額並未明顯增加，加上雖重貶，但美元指數未再創新高，來

自外資賣壓有機會逐漸減緩，不過短線台股仍受國際股市影響，未重回短均線前，盤勢難有止穩

契機。隨著重要法說會陸續登場、美國聯準會公布會議紀要、利率政策方向及９月ＣＰＩ數據等

，投資者短線操作宜保持審慎。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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