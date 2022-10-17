《窩輪豪情－梁業豪》熊證小注怡情，牛證依然未宜

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業、

能源業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為石藥集

團（０１０９３）、百濟神州（０６１６０）與威高股份（０１０６６），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則

宜首選友邦保險（０１２９９）、港交所（００３８８）與京東集團（０９６１８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、能源業與原材料業。此外，

恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為石藥集團、百濟神州與微創醫療

（００８５３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權

證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選友邦保險、港交所與新地（０００１６）。

於過去一段很長的時間內，利用指數熊證進行短線投機者大獲全勝，獲利豐厚。然而，各位

淡友須開始加倍小心，因港股短期已呈嚴重超賣。當然，於相關指數日線圖形勢轉好前，持有指

數牛證圖利依然不宜；只是於大市的再跌空間已較前縮小的情況下，造淡行動應該收斂，只宜小

注怡情。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

