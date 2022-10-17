《談國論企－黎偉成》要著力推動高質量發展力建強國

《談國論企》中國共產黨第２０次全國代表大會於２０２２年１０月１６日上午１０時在北

京人民大會當開幕，總書記習近平代表１９屆中央委員會作出報告時，指出（１）在經濟發展上

要「加快構建新發展格局，著力推動高質量發展」，是為「全面建設社會主義現代化國家的首要

任務」；（２）政治建設要堅持馬克思主義，乃中國「立黨立國、興黨興國的根本指導思想」，

並要「開闢馬克思主義中國化時代新境界」。總結過去５年工作時特別（３）強調「堅持動態清

零不動搖」，使統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。



＊要開闢馬克思主義中國化時代化新境界＊



習近平所作出的報告，１５個部分所涉及的層面，相當全面，予我以深刻印象的有多個重點

，特別是（一）於詳述「過去五年的工作和新時代１０年的偉大變革」的第一個部分，緊接著的

第二個部分是以「開闢馬克思主義中國化時代化新境界」作為重點，相當突出意識形態的問題。

習近平強調馬克思主義是「我們立黨立國、興黨興國的根本指導思想」，並指出「實踐告訴我們

，中國共產黨為什麼能，中國特色社會主義為甚麼好，歸根到底是馬克思主義行，是中國化時代

化的馬克思主義行」。

到底馬克思主義（德語Ｍａｒｘｉｓｍｕｓ）行不行？馬克思（１８１８－１８８３）當年

提出的社會主義、共產主義，是一種以歷史唯物主義、辯政法，對資本主義的批判，所發展而來

的政治、經濟和社會世界觀，由僅止於理論到有實體政治經濟的應用，基本是蘇聯、中國和朝鮮

等，有不同的馬克思主義實驗結果：（Ｉ）列寧於１９１２年建立的蘇聯，於１９８８年解體，

但如今仍的俄羅斯繼續堅持社會主義。

（ＩＩ）中國共產黨建立中華人民共和國至今７３年，所取得的卓越成績，有目共睹，如中

國的（ｉ）國內生產總值於過去１０年從５４萬億元增長到１１４萬億元，經濟總量佔世界經濟

的比重達１８﹒５％，提高７﹒２８個百分點，穩居世界首位，谷物總產量、製造業規模、外匯

儲備皆穩居世界首位，些關鍵核心技術實現突破，戰略性新興產業發展狀大，載人航天、探月探

火、深海深地探測、超級計算機、衛星導航、量子信息、核心技術、大飛機製造、生物醫藥等取

得重大成果，進入創新型國家行列。此為鐵一般的事實。

經濟取得良佳成就的同時，難得的是（ｉｉ）習近平強調確立和堅持馬克思主義在意識形態

領域指導地位的根本制度，要深入貫徹以人民為中心的發展思想，近年建成世界最大的教育體系

、社會保障體系、醫療衛生體系，使人民群眾「獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、

更可持續，共同富裕取得新成效」。

由是美國人深感其單邊霸權主義受到嚴重的「挑戰」，是為「陰毒王」拜登的「承諾」的「

四不」等之類實乃費話，並可從其任內首份美國國家安全戰略報告視中國為「對全球秩序最重要

挑戰」之見一斑。「不同意識形態」，成為美國人拉攏西方國家圍堵、攬炒中國的「口術」，亦

為習近平突出馬克思主義為根本制度之因，反制美帝也。



＊要有堅實物質技術基礎建社會主義現代化強國＊



以馬克思主義為的思想和執政的基礎，在政治和經濟取得良佳成效，習近平在報告的第四部

分就重點提出要「著力推動高質量發展」，而這是「全面建設社會主義國家的首要任務」，因「

沒有堅實的物質技術基礎，就不可能全面建成社會主義現代化強國」。

高質量發展，是要（１）實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機的結合，增強國內

大循環內生動力和可靠性，提升國際循環質量和水平；（２）加快建設現代化經濟體系，著力提

高全要素生產率；（３）著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平；（４）著力推進城鄉融合和區

域協調發展，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

要確保經濟恢復甚至穩中有進發展，就要（三）確確切切地防控疫情。習近平指出「特別是

面對突如其來的新冠疫炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，開展抗擊

疫情人民戰、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟

社會發展取得重大積極成果」。人民和生命至上，是為國家防控疫情的首要任務，有了這個基礎

，才是經濟社會發展，才能夠在這兩個方面取得重大積極成果，香港特區政府在內與外「躺平派

」力壓底下方寸大亂，小小一個特區日均確診人數是全國的５、６倍，你說怎麼樣有可能「通關

」？與內地通關，就一定要與國家防控疫情同步而為之！（論中共二十大報告，之一）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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