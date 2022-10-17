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17/10/2022 09:42

《中概異動》美股回吐，中概科技及車股跟跌，百度、小鵬跌５％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》百度（０９８８８）現價跌４﹒９３％，報９９﹒２５元，該
股成交約５６萬股，涉資５５５１萬元。小鵬汽車（０９８６８）跌５﹒４９％，報３３﹒６元
，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒７３％。
　　上周美股彈勢未能延續，道指先升近４００點再倒跌逾４００點，納指更要跌逾３％，拖累
中概表現，今早多隻相關科技股及汽車股受壓；京東集團（０９６１８）跌３﹒０９％，報
１６９﹒４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒５８％；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌
３﹒７７％，報８９﹒４５元；蔚來（０９８６６）跌１﹒１％，報９８﹒７５元；理想汽車
（０２０１５）跌１﹒４１％，報７６﹒９５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
５﹒２３％。
　　現時，恒生指數報１６５９４，升６點或升０﹒０４％，主板成交６４﹒７９億元。國企指
數報５６２７，跌１點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報３１８５，跌２１點或跌０﹒６７％。
　　即月期指新報１６５９５，跌５點，高水１點。即月國指期貨報５６３２，跌２點，高水４
點。即月科指期貨新報３１８５，跌１７點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３０６９，跌２點或跌０﹒０８％，成交３５０﹒６５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１２０，跌１點或跌０﹒０１％，成交４８８﹒９１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百度（０９８８８）　　　　９９﹒２５元　跌４﹒９３％
　　阿里（０９９８８）　　　　７３﹒１０元　跌０﹒２０％
　　京東集團（０９６１８）　１６９﹒４０元　跌３﹒０９％
　　網易（０９９９９）　　　１１０﹒２０元　升０﹒０９％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　８９﹒４５元　跌３﹒７７％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　３３﹒６０元　跌５﹒４９％
　　蔚來（０９８６６）　　　　９８﹒７５元　跌１﹒１０％
　　理想汽車（０２０１５）　　７６﹒９５元　跌１﹒４１％
　　百勝中國（０９９８７）　３５３﹒４０元　跌０﹒９０％
　　攜程（０９９６１）　　　１９２﹒２０元　跌０﹒９８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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