《中概異動》美股回吐，中概科技及車股跟跌，百度、小鵬跌５％

《經濟通通訊社１７日專訊》百度（０９８８８）現價跌４﹒９３％，報９９﹒２５元，該

股成交約５６萬股，涉資５５５１萬元。小鵬汽車（０９８６８）跌５﹒４９％，報３３﹒６元

，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒７３％。

上周美股彈勢未能延續，道指先升近４００點再倒跌逾４００點，納指更要跌逾３％，拖累

中概表現，今早多隻相關科技股及汽車股受壓；京東集團（０９６１８）跌３﹒０９％，報

１６９﹒４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒５８％；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌

３﹒７７％，報８９﹒４５元；蔚來（０９８６６）跌１﹒１％，報９８﹒７５元；理想汽車

（０２０１５）跌１﹒４１％，報７６﹒９５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

５﹒２３％。

現時，恒生指數報１６５９４，升６點或升０﹒０４％，主板成交６４﹒７９億元。國企指

數報５６２７，跌１點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報３１８５，跌２１點或跌０﹒６７％。

即月期指新報１６５９５，跌５點，高水１點。即月國指期貨報５６３２，跌２點，高水４

點。即月科指期貨新報３１８５，跌１７點，高水１３點。

上證綜合指數報３０６９，跌２點或跌０﹒０８％，成交３５０﹒６５億元人民幣。

深證成份指數報１１１２０，跌１點或跌０﹒０１％，成交４８８﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百度（０９８８８） ９９﹒２５元 跌４﹒９３％

阿里（０９９８８） ７３﹒１０元 跌０﹒２０％

京東集團（０９６１８） １６９﹒４０元 跌３﹒０９％

網易（０９９９９） １１０﹒２０元 升０﹒０９％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ８９﹒４５元 跌３﹒７７％

小鵬汽車（０９８６８） ３３﹒６０元 跌５﹒４９％

蔚來（０９８６６） ９８﹒７５元 跌１﹒１０％

理想汽車（０２０１５） ７６﹒９５元 跌１﹒４１％

百勝中國（０９９８７） ３５３﹒４０元 跌０﹒９０％

攜程（０９９６１） １９２﹒２０元 跌０﹒９８％

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（ｈｃ）

