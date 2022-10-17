《異動股》李寧（２３３１）擴大至挫逾８％，服裝零售股向淡

《經濟通通訊社１７日專訊》李寧（０２３３１）現價跌８﹒２７％，報５３﹒２５元，該
股成交約１３２２萬股，涉資７﹒２０億元。
二十大新聞發言人孫業禮回應，中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源
總量相對不足。正是因為堅持動態清零，才保證了極低的感染率、病亡率。正是因為堅持動態清
零，堅持疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，才保持了經濟社會持續穩定運行。如果算總帳
，中國防疫措施是最經濟的、效果最好的。
體品股受壓；安踏體育（０２０２０）跌３﹒７４％，報７８﹒５５元；特步國際
（０１３６８）跌５﹒６８％，報７﹒３元；滔搏（０６１１０）跌２﹒６４％，報５﹒１７元
。
現時，恒生指數報１６４１７，跌１７０點或跌１﹒０３％，主板成交２７６﹒２３億元。
國企指數報５５４６，跌８２點或跌１﹒４６％。恒生科技指數報３１１４，跌９２點或跌
２﹒８７％。
即月期指新報１６４３５，跌１６５點，高水１８點。即月國指期貨報５５５５，跌７９點
，高水８點。即月科指期貨新報３１１８，跌８４點，高水１２點。
上證綜合指數報３０６４，跌７點或跌０﹒２５％，成交１４５３﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１１０９６，跌２５點或跌０﹒２３％，成交１９５２﹒６５億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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李寧（０２３３１） ５３﹒２５元 跌８﹒２７％
安踏體育（０２０２０） ７８﹒５５元 跌３﹒７４％
特步國際（０１３６８） ７﹒３０元 跌５﹒６８％
申洲國際（０２３１３） ６１﹒１５元 跌０﹒０８％
新秀麗（０１９１０） １７﹒２８元 跌４﹒２１％
波司登（０３９９８） ４﹒１２元 跌０﹒９６％
滔搏（０６１１０） ５﹒１７元 跌２﹒６４％
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（ｈｃ）
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