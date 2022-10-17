  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/10/2022 10:21

《異動股》李寧（２３３１）擴大至挫逾８％，服裝零售股向淡

　　《經濟通通訊社１７日專訊》李寧（０２３３１）現價跌８﹒２７％，報５３﹒２５元，該
股成交約１３２２萬股，涉資７﹒２０億元。
　　二十大新聞發言人孫業禮回應，中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源
總量相對不足。正是因為堅持動態清零，才保證了極低的感染率、病亡率。正是因為堅持動態清
零，堅持疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，才保持了經濟社會持續穩定運行。如果算總帳
，中國防疫措施是最經濟的、效果最好的。
　　體品股受壓；安踏體育（０２０２０）跌３﹒７４％，報７８﹒５５元；特步國際
（０１３６８）跌５﹒６８％，報７﹒３元；滔搏（０６１１０）跌２﹒６４％，報５﹒１７元

　　現時，恒生指數報１６４１７，跌１７０點或跌１﹒０３％，主板成交２７６﹒２３億元。
國企指數報５５４６，跌８２點或跌１﹒４６％。恒生科技指數報３１１４，跌９２點或跌
２﹒８７％。
　　即月期指新報１６４３５，跌１６５點，高水１８點。即月國指期貨報５５５５，跌７９點
，高水８點。即月科指期貨新報３１１８，跌８４點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３０６４，跌７點或跌０﹒２５％，成交１４５３﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０９６，跌２５點或跌０﹒２３％，成交１９５２﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　５３﹒２５元　跌８﹒２７％
　　安踏體育（０２０２０）　７８﹒５５元　跌３﹒７４％
　　特步國際（０１３６８）　　７﹒３０元　跌５﹒６８％
　　申洲國際（０２３１３）　６１﹒１５元　跌０﹒０８％
　　新秀麗（０１９１０）　　１７﹒２８元　跌４﹒２１％
　　波司登（０３９９８）　　　４﹒１２元　跌０﹒９６％
　　滔搏（０６１１０）　　　　５﹒１７元　跌２﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話17/10/2022
《午市前瞻》專家指恒指有下試萬六趨勢 跟炒醫藥股宜揀強勢股
人氣文章財經熱話17/10/2022
【天齊VS贛鋒】鋰電雙雄齊發盈喜　為何股價走勢分歧？
人氣文章大行報告17/10/2022
【大行炒D乜】高盛點睇芯片及通訊設備股？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning17/10/2022
溫傑：靜待二十大會後新政策出台　料本周港股難大升
人氣文章財經熱話17/10/2022
【陶觀天下】通脹再攀頂　核電重出山
人氣文章財經熱話17/10/2022
【虛幣世界】料下月加息機會大，加密貨幣做空增加
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金