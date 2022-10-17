【二十大】發改委支持港澳深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中共二十大新聞中心舉行首場記者招待會

，國家發改委副主任趙辰昕表示，大灣區建設實施五年來，取得了明顯成效，在此過程中，始終

把支持香港、澳門作為重要著力點，不斷優化提升中心城市功能。站在新的發展起點上，將以橫

琴、前海和南沙、河套等重大合作平台為引領，加快推動大灣區國際科創中心建設，完善大灣區

國際科創中心「兩廊」「兩點」架構體系，有序推進大灣區市場一體化發展，優化提升世界級機

場群、港口群功能，加強公共服務領域共建共享，將大灣區打造成為國際一流灣區和高質量發展

典範。全力支持香港、澳門深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢，讓香港、澳門從國家發展

大局中獲得更加廣闊的發展空間和源源不斷的發展動力。



＊雄安新區投資超４０００億元＊



趙辰昕又指，京津冀協同發展頂層設計已經完成，各項工作順利推進，北京非首都功能正在

有序疏解，雄安新區累計完成投資超過４０００億元人民幣，北京城市副中心每年投資超千億元

人民幣。

此外，區域發展相對差距持續縮小。中西部地區經濟增速連續多年高於東部地區，中部和西

部地區生產總值佔全國比重由２０１２年的２１﹒３％、１９﹒６％提高到２０２１年的２２％

、２１﹒１％。東北地區經濟發展逐步企穩，近年來東北三省糧食產量佔全國的１╱５以上、商

品糧量約佔１╱４、糧食調出量約佔１╱３，作為中國「大糧倉」的地位更加鞏固。

