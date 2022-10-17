  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/10/2022 11:42

【二十大】發改委支持港澳深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中共二十大新聞中心舉行首場記者招待會
，國家發改委副主任趙辰昕表示，大灣區建設實施五年來，取得了明顯成效，在此過程中，始終
把支持香港、澳門作為重要著力點，不斷優化提升中心城市功能。站在新的發展起點上，將以橫
琴、前海和南沙、河套等重大合作平台為引領，加快推動大灣區國際科創中心建設，完善大灣區
國際科創中心「兩廊」「兩點」架構體系，有序推進大灣區市場一體化發展，優化提升世界級機
場群、港口群功能，加強公共服務領域共建共享，將大灣區打造成為國際一流灣區和高質量發展
典範。全力支持香港、澳門深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢，讓香港、澳門從國家發展
大局中獲得更加廣闊的發展空間和源源不斷的發展動力。
　
＊雄安新區投資超４０００億元＊
　
　　趙辰昕又指，京津冀協同發展頂層設計已經完成，各項工作順利推進，北京非首都功能正在
有序疏解，雄安新區累計完成投資超過４０００億元人民幣，北京城市副中心每年投資超千億元
人民幣。
　　此外，區域發展相對差距持續縮小。中西部地區經濟增速連續多年高於東部地區，中部和西
部地區生產總值佔全國比重由２０１２年的２１﹒３％、１９﹒６％提高到２０２１年的２２％
、２１﹒１％。東北地區經濟發展逐步企穩，近年來東北三省糧食產量佔全國的１╱５以上、商
品糧量約佔１╱４、糧食調出量約佔１╱３，作為中國「大糧倉」的地位更加鞏固。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話17/10/2022
習近平二十大重申堅持清零　體品餐飲股下挫醫藥股熱炒　
人氣文章財經熱話17/10/2022
《午市前瞻》專家指恒指有下試萬六趨勢 跟炒醫藥股宜揀強勢股
人氣文章財經熱話17/10/2022
【天齊VS贛鋒】鋰電雙雄齊發盈喜　為何股價走勢分歧？
人氣文章大行報告17/10/2022
【大行炒D乜】高盛點睇芯片及通訊設備股？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning17/10/2022
溫傑：靜待二十大會後新政策出台　料本周港股難大升
人氣文章財經熱話17/10/2022
【陶觀天下】通脹再攀頂　核電重出山
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金