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17/10/2022 12:17

《午市前瞻》專家指恒指有下試萬六趨勢，跟炒醫藥股宜揀強勢股

　　《經濟通通訊社１７日專訊》恒生指數半日收報１６３９９，跌１８８點或１﹒１３％，主
板成交５１３﹒５８億元。恒生中國企業指數報５５５３，跌７５點或１﹒３５％。恒生科技指
數報３１２７，跌７９點或２﹒４６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及李寧
（０２３３１）；騰訊控股收報２４２﹒６元，跌６﹒６元或２﹒６５％，成交３２﹒５１億元
；美團收報１４４﹒９元，跌４﹒１元或２﹒７５％，成交１６﹒８９億元；李寧收報
５３﹒８５元，跌４﹒２元或７﹒２４％，成交１６﹒０５億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及李寧。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）
；阿里巴巴－ＳＷ收報７１﹒８元，跌１﹒４５元或１﹒９８％，成交１３﹒６５億元。
　
＊聶振邦：二十大消息面與開幕前無分別＊
　
　　二十大開幕，但暫時仍未出現市場預期的好消息，相反亦繼續強調動態清零，華盛證券分析
師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，人民幣弱勢仍未扭轉，消息面繼續維持動態清零，與上周無
異，故恒指確有下探１６０００點趨勢。他提到，目前先看１６２００仍作初步支持，但若失守
，即２０１１年低位１６１７０都大有跌穿可能，故目前市況不容樂觀。
　
＊料醫藥股可炒一段時間＊
　
　　然而，中央強調動態清零，卻掀起Ａ股市場熱炒檢測概念，上周五港股醫藥股跟炒，今日醫
藥股個別發展。聶振邦指出，大市弱勢，故市場炒股不炒市氣氛下，醫藥板塊有政策支持，初步
預期今輪熱潮仍可維持兩至三星期。他建議可留意強勢股份，微創（００８５３）上周五升逾
１３％，今日上午繼續升超過一成，預期２０元才會出現較明顯阻力，現價不妨追入，但較謹慎
投資者亦可待回落至１６至１６﹒５元才入手。
　　藍籌翰森（０３６９２）今早亦升超過１２％，聶振邦指翰森９月初起便受制於１４元水平
，若現價１３元附近追入，潛在升幅不多，不介意者才建議入手。至於若希望跟隨Ａ股炒檢測概
念，聶振邦指半新股艾美疫苗（０６６６０）亦有檢測概念，初步上望２２至２３元，謹慎者可
待回落至１８至１９元再入手。（ｈｃ）

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