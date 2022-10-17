《娥姐錦囊－張賽娥》油價易跌難大升，衰退壓力大於減產

《娥姐錦囊》石油輸出國組織和盟國（ＯＰＥＣ＋）早前宣布下月起每日大幅減產２００萬

桶原油，是疫情爆發以來最多，令油價得到支持，惟其後油組及美國能源部分別調低今年石油需

求預測，導致國際油價連跌三天，鑑於全球經濟疲弱，美元又強勢，影響市場需求，估計未來油

價易跌難升。

ＯＰＥＣ＋今次減產額度是以未更新的舊有產量基準計算，所以實際減幅僅約１００萬桶，

加上油組成員國各有不同利益，都盡力避免得罪美國，美國本身也可釋放戰略石油儲備，所以減

產的實際影響較小，反而通脹升溫及激進加息帶來的壓力更大，尤其油價對供求比較敏感，只要

供求失衡１－２％，即可顯現於價格上，目前看來，油價下行機率比上行大。



＊美國最多只會出現技術性衰退＊



美國總統拜登日前表明將採取更多行動遏抑通脹，因應ＯＰＥＣ＋減產推高油價，他示意會

有措施回應。此前拜登和民主黨針對高能源價格提出了不同的解決方案，包括實施石油出口禁令

和允許各國購買有價格上限的俄羅斯石油，估計對俄油限價作用不大，因為中國和印度兩大買家

，仍會向俄羅斯買油，雖然制裁有阻嚇作用，但各國盡力和談，以及加快作戰力量，讓俄烏戰事

盡快結束，將更有效。

美國勞工部上周四（１３日）公布，９月消費物價上升０﹒４％，較８月升幅高０﹒３個百

分點，為連續第二個月加快上升。美國核心通脹創４０年高位。市場開始預期聯儲局今年餘下兩

次議息，將繼續大幅加息０﹒７５厘。雖然摩通行政總裁戴蒙平認為，美國經濟「軟著陸」希望

渺茫，但我相信美國最多只會出現技術性衰退，美元強勢下，入口通脹並不嚴重，主要是疫下影

響物流和就業，市場將逐步恢復平衡。目前美國經濟表現仍是各國中最好，就業市場的韌性，令

消費獲得支持，美國即使陷入技術性衰退，問題也不大。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



