《美元走勢－羅明立》英鎊支持在１﹒１１８０及１﹒１１００

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １４８﹒６５ １４８﹒８０ １４８﹒４３

歐元╱美元 ０﹒９７３６ ０﹒９７５６ ０﹒９７３１

英鎊╱美元 １﹒１２８２ １﹒１３０５ １﹒１２１５

美元╱瑞郎 １﹒０００８ １﹒００４５ １﹒０００７

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４９９ ７﹒８４９０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國９月零售銷售按月無增長，按年則由９﹒１％降至８﹒４１％，而１０月

密歇根大學消費者信心指數由５８﹒６升至５９﹒８，好過預期。上周公布的ＰＰＩ及ＣＰＩ數

據反映通脹仍然高企，而聖路易聯儲主席布拉德認為以現時的通脹情況，局方將要在１１月的會

議繼續進取加息，但對最後一次會議的加息預測，則有點過早；而另一位理事庫克指局方要避免

貨幣政策走走停停，暗示需加息至通脹真正下降。若今年最後兩次會議都加息０﹒７５％的話，

聯邦基金利率將達到４﹒５％－４﹒７５％。

美匯指數維持強勢，反彈上１１３以上收市。英國首相卓慧思支持財相關浩霆的大幅減稅計

劃得不到市場認同，其態度左搖右擺，最終撤換財相並對計劃作出修改，但仍然得不到黨友支持

，很可能在短期內下台。保守黨的支持率更跌至只有１９％。英鎊上周五（１４日）跌至

１﹒１１４０附近收市，今日（１７日）裂口高開重上１﹒１２，但首相政治前途不明朗會令匯

價大幅波動，減稅方案肯定會變得面目全非，是否得到市場接受將非常重要。英鎊支持在

１﹒１１８０及１﹒１１００，阻力在１﹒１２８０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９７３０ ０﹒９８３０ ０﹒９６９５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 買入紐元 ０﹒５５４５ ０﹒５６４０ ０﹒５４９５

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

