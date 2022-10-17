《再戰明天》中國公布第三季ＧＤＰ等多項數據，美國公布工業生產

《經濟通通訊社１７日專訊》中國公布第三季ＧＤＰ等多項數據，及美國公布工業生產，料

為周二（１８日）市場焦點。



＊澳洲央行公布會議記錄，副總裁發表演講＊



各國重要經濟活動方面，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃在ＦＴ非洲峰會發

表講話，歐盟一般事務理事會會議舉行。周二本港時間８：０５ａｍ，澳洲央行副總裁布洛克在

澳洲金融行業協會（ＡＦＩＡ）年會上發表演講。８：３０ａｍ，澳洲央行公布１０月貨幣政策

會議記錄。

數據方面，周二本港時間１０：００ａｍ，中國公布第三季國內（區內）生產總值，年率升

幅料由０﹒４％擴大至３﹒３％；第三季國內生產總值經季節調整季率料由下滑２﹒６％改善至

升２﹒８％，年初至今年率升幅料由２﹒５％擴大至３％；９月工業生產年率升幅料由４﹒２％

擴大至４﹒８％，年初至今年率升幅料由３﹒６％擴大至３﹒７％；９月零售銷售年率升幅料由

５﹒４％收窄至３﹒１％，年初至今年率升幅料由０﹒５％擴大至０﹒９％；９月失業率料由

５﹒３％降至５﹒２％。本港時間９：１５ｐｍ，美國公布９月產能利用率，料維持於８０％；

９月工業生產月率料由下滑０﹒２％改善至升０﹒１％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布

１０月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由４６降至４３。

在本港，明日公布業績的公司有：麗豐控股（０１１２５）、豐德麗控股（００５７１）等

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