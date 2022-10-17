國泰（２９３）９月客運量按年增逾１倍，增近１４萬機位往返日本

《經濟通通訊社１７日專訊》國泰航空（００２９３）公布，今年９月份載客約２６﹒６萬

人次，按年增加１０１﹒７％，但相比疫情前２０１９年９月的水平下跌８９％。收入乘客千米

數按年上升１０２﹒２％，但與２０１９年９月相比則減少８４﹒１％。乘客運載率增加

２６﹒７個百分點至７２﹒５％，以可用座位千米數計算的運力按年增加２７﹒８％，與

２０１９年９月相比下跌８３﹒８％。在２０２２年首九個月，載客人次按年增加１２４﹒７％

，運力上升６﹒７％，而收入乘客千米數則上升１３０﹒６％。



＊９月貨運量按年跌２０﹒６％＊



國泰９月份運載約１０﹒４萬公噸貨物，按年減少２０﹒６％，與２０１９年９月相比減少

３９﹒７％。月內的貨物收入噸千米數按年減少２８﹒３％，與２０１９年９月相比減少

３８﹒６％。運載率下跌１３﹒３個百分點至６６﹒４％。以可用貨物噸千米數計算的運力則按

年減少１４％，與２０１９年９月相比減少３９﹒４％。在２０２２年首九個月，載貨量按年下

跌９﹒８％，運力減少２３﹒７％，而貨物收入噸千米數則下跌３１﹒８％。

國泰表示，有關數據持續反映香港特別行政區政府進一步調整旅遊限制及檢疫要求所帶來的

正面影響，當中包括駐港機組人員及入境旅客分別在９月１０日及２６日起毋須在本地酒店接受

強制檢疫。



＊增加近１４萬機位往返日本＊



國泰顧客及商務總裁林紹波表示，繼續專注盡量增加客運班次。因應政府於９月份作出的公

布，已於１０月份加開超過４００班航班往來亞洲及長途航點，亦於月內恢復了五個客運航點，

馬德里、米蘭、杜拜、加德滿都及班加羅爾，至總共５１個航點。於今年６月曾表示，目標是於

年底將客運航點由年初１月時的２９個增加一倍，有信心達成目標。

他指出，會繼續增加來月的航班。除之前已安排開放預訂的航班外，將於１１月及１２月分

別額外加開接近７００班航班及１２００班航班，期內合共為乘客額外提供超過５０萬個機位。

他續指，增加的機位都是往來備受歡迎的航點。已在１０月份分別增加往返東京（成田）及

大阪班次至８６班及１０６班，亦將於１１月及１２月份在之前已安排開放預訂的航班外，分別

額外加開１４６班及２３４班往返日本的航班，為熱衷到日本旅遊的乘客於未來兩個月，增加合

共接近１４萬個機位，往來大阪、東京（成田及將於１１月復辦的羽田）及將於１２月恢復航班

的札幌。



＊未來兩月大幅增加往來倫敦希斯路的航班＊



他提及，會於１１月及１２月大幅增加往來倫敦希斯路的航班，於未來兩個月額外增加

３１５００個機位，在若干１２月份的日子前往倫敦希斯路的航班更將增至每日四班。亦分別會

由１２月５日的ＣＸ２５１及１２月６日的ＣＸ２５２重點航班開始，欣然恢復往返香港及倫敦

希斯路的頭等客艙服務。

他稱，至於貨運方面，除全面運作所有貨機航班，貨運運力亦隨著恢復更多客運航班所提供

的額外機腹艙位運力而得以進一步增加，為貨運客戶提供更多航線選擇及更完善的服務。內地的

需求於國慶假期期間有所放緩，但預計於本月下旬將再度回升。對傳統貨運旺季高峰期的穩健需

求依然正面，即使未及去年的水平，但預計表現仍將較歷年的平均水平為佳。（ｂｎ）

