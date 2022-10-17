中電（２）首九月香港售電量跌２﹒３％，第三期中期息０﹒６３元

《經濟通通訊社１７日專訊》中電控股（００００２）公布，截至今年９月３０日止九個月

，香港的售電量較去年同期下降２﹒３％至２６８﹒７２億度。儘管新冠病毒個案在夏季急增，

經濟活動復甦緩慢，但７月至９月商業和基建及公共服務客戶類別的售電量較去年同期上升。由

於國際燃料價格急漲，中電的每月燃料調整費亦隨之上調，導致淨電價自２０２２年１月以來躍

升１０﹒６％。儘管中電電價的調整幅度已遠較世界很多地方為低，然而中電的燃料成本繼續承

受沉重壓力，客戶的電價將無可避免受到影響。

中電為所有住宅及商業客戶安裝智能電錶的計劃取得新進展，截至９月底，中電已安裝逾

１６３萬個智能電錶，佔中電在香港的住宅及中小企客戶電錶數目超過一半。客戶可藉數碼科技

加強管理用電量。



＊ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ能源合約續現重大不利公平價值變動＊



２０２２年首三個季度，中國內地的零碳能源業務繼續表現穩健。然而，火電資產的表現卻

受到燃料成本上升影響。中電繼續受惠於在廣東省的核電投資，其發電組合中的兩個核電站維持

穩定及安全的營運。陽江核電站發電量仍然強勁，而大亞灣核電站亦表現平穩。

在澳洲業務方面，ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ根據長期對沖政策，大部分發電量的售

電合約在今年批發電價上升之前已訂立，售電合約價格因而遠低於當前持續高企的現貨市場價格

。由於雅洛恩電廠和Ｍｏｕｎｔ Ｐｉｐｅｒ電廠發電量短缺，未能滿足部分合約的發電量，導

致結算相關合約的成本增加，使公司能源業務的財務表現受到負面影響。此外，

ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ不符合對沖會計的能源合約須按規定以市價計值，致使今年首

九個月繼續出現重大的不利公平價值變動，而變動不低於上半年所匯報的水平。這些未變現虧損

是基於合約在某個特定時間的情況，將會隨時間變更，並會在合約到期時消除。長遠來說，

ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ預期可受惠於高企的批發電價，惟公司必須能在價格上升的情

況下生產及調度電力。

董事會今日宣布派發２０２２年第三期中期股息每股０﹒６３元，與２０２１年第三期中期

股息相同。（ｂｎ）

