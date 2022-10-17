信銀國際料今年本港經濟倒退０﹒３％－０﹒８％，Ｐ或升至６厘

《經濟通通訊社１７日專訊》中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，隨著本港防疫措施逐

步放鬆，有助於經濟活動正常化，預計零售市場將持續改善，失業率也會繼續下降，但由於出口

表現疲弱，全年經濟料倒退０﹒３％至０﹒８％，要到明年ＧＤＰ才有機會反彈，反彈幅度不排

除超過４％。

港息方面，卓亮指出，最優惠利率（Ｐ）已經在９月出現加息周期內的首次上調，估計未來

聯儲局每次加息後，最優惠利率均會上升，惟調整幅度將少於聯邦基金利率，預料Ｐ息或升至約

６％。而波動較大的港元拆息則會進一步反覆上揚，不排除升穿４厘。

卓亮又稱，息口持續上行，本港樓市難免面對下調壓力，私人住宅售價全年或累計下跌一成

左右。即使新一份《施政報告》公布有利樓市的措施，短期亦不會完全扭轉樓市下行的趨勢，認

為息口是最直接影響樓市的因素。



＊聯邦基金利率終值料升至５厘＊



卓亮表示，美國上周公布的核心通脹繼續升溫，迫使聯儲局維持進取加息。由於聯儲局表明

對抗通脹為其首要任務，即使美國經濟步入衰退，加息周期預計會持續至２０２３年上半年。他

續指，市場預期聯儲局將於１１月和１２月各加０﹒７５厘，即年底聯邦基金利率上限升至

４﹒７５厘，如明年再加息一次，聯邦基金利率終值有機會升至５厘。他又預期，美國不會在

２０２３年即開始減息，要到２０２４年才有機會，美國經濟低迷將持續一段時間。



＊內地全年ＧＤＰ料增３％至３﹒５％，二十大淡化經濟增速＊



卓亮提到，中國經濟第二季見底後，第三季復甦力度相較溫和，樓市表現和疫情防控仍為影

響未來經濟表現的兩大關鍵因素；同時外圍經濟體難以避免陸續陷入衰退，中國出口表現難免出

現倒退，預計今年ＧＤＰ增長３％至３﹒５％。貨幣政策方向料維持偏寬鬆，但物價、人民幣匯

率和中美息差等限制了貨幣政策的調整空間，估計未來進一步減息和降準幅度和頻率將較溫和。

他又指，據二十大釋出的信息，經濟政策將不會有太大改變，仍主要強調於科技創新和高質

量發展，淡化經濟增速表現，預計短期無助股市表現。（ａｃ）

