《小傳日記》唔列入帶量採購，微創連升四日都未夠喉！

《小傳日記》講咗咁耐二十大終於開場，不過天氣不似預期，風向暫時都係動態清零，即係

同開幕前一樣，結果魚缸都係淡淡靜，係間唔中有些少波幅，尤其今日尾市拉升，臨尾拗腰倒升

返。

而今日最勁都仲係炒緊醫藥股，不過嚴格嚟講係醫療股，微創（００８５３）今日再升一成

一，累計連升４日，飆高三成一有多，扒返文原來咁高興係因為阿爺再次強調創新醫療器械暫時

都唔會做帶量採購。

國家醫保局就講到，而家帶量採購嘅重點將部分會係臨床用量大、使用成熟、採購費貴同埋

市場競爭充分嘅醫藥用品先係納入，但係例如３Ｄ打印產品仲屬於初創階段，而且仲有時需要個

性化訂製，成本同功效未算係批量生產嘅程度，所以目前都會畀企業自主決定係咪參加帶量採購

。

一般嚟講，帶量採購係阿爺穩定醫療市場嘅招數，都唔一定可以畀醫療公司自行決定參唔參

加，由阿爺大批ｂｕｌｋ ｐｕｒｃｈａｓｅ，緊急時就用返穩定價格放出嚟，就好似醫藥品庫

存咁。而參加咗嘅公司可以有穩定客源，但係就提價空間唔多，所以通常被納入帶量採購名單都

唔算係好消息。而今次創新醫療器械唔使被帶量採購，變相器械議價空間更加大，所以主力做醫

療用品嘅微創先會爆升三成。

而上面一直堅持動態清零，其中一點就係意識到目前嘅醫療系統唔算得係標青，所以追求更

好嘅醫療質素都可以算係一個大方向。不過任何事都唔可以過熱，有朝一日定價太高，有可能帶

量採購就會包括埋醫療器械，總知都要睇時機，請請！



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