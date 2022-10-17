莎莎第二財季營業額按年跌１﹒１％，港澳同店銷售增６﹒７％

《經濟通通訊社１７日專訊》莎莎國際（００１７８）公布，截至今年９月底止第二季度，

集團營業額按年跌１﹒１％至７﹒５億元；當中，香港及澳門營業額按年跌８﹒５％至４﹒７８

億元，內地跌９﹒８％至５９２０萬元，惟馬來西亞營業額按年增長２﹒４８倍至７０８０萬元

。線上業務跌１﹒７％至１﹒４２億元。

期內，香港及澳門同店銷售按年增６﹒７％，每宗交易平均金額增３﹒３％，惟交易宗數跌

１０﹒６％。

該集團指，儘管疫情持續導致香港和澳門特區的零售和批發營業額下降，但自本財政年度起

，集團零售和批發業務每個月均錄得按年正增長。此增長由本地消費帶動，並且受惠於集團響應

政府消費券計劃而及時推出促銷活動吸引消費者。然而，澳門零售和批發業務繼續錄得明顯下降

。自今年６月底，澳門確診病例急升，令當地業務受到嚴重打擊，而澳門於今７月首次實施全市

封城，也導致遊客人次大幅下降。

於今年９月３０日，集團淨現金為１﹒２３２億元，而可動用貸款總額度約４﹒８億元（包

括來自銀行的２﹒８億元及來自集團控股股東的２億元）。零售店總數為１９３家，較上季減少

３０家。（ｈｙ）

