《真知灼見－溫灼培》料擴大加息利美元走強

《真知灼見》上周美國公布９月份年通脹率（ＣＰＩ）為８﹒２％，較８月的８﹒３％略有

回落。但當中，值得留意是數字按月比竟然仍有０﹒４％升幅，核心通脹率按月比更是上升

０﹒６％。換言之，儘管聯儲局過去數月連環大舉加息，６月、７月及９月議息會都分別加息

７５基點，但也壓不著通脹。更甚者，紐約期油價格於９月平均價為８３﹒８０美元，較８月的

平均價９１﹒４８美元有所回落。而按照《路透社》提供的美匯指數收市價計算，美匯指數於９

月平均水平為１１０﹒６８指數點，較８月的１０７﹒１２要高。油價跌應有助降低通脹，美元

升應可壓抑進口價格，但最終這一切仍無助降低通脹。



似乎市場最擔心的情況正在出現，就是聯儲局必須作更大幅度加息才能真正壓抑通脹。而按

照美元利率期貨價格變化顯示，現市場估計於１１月３日議息會，聯儲局加息７５基點機率為共

識，但如加息１厘市場估計機率仍低只有１０％。不過，對於１２月議息會，現市場估再加息

７５基點的機率攀至七成，而先前市場只估計加息半厘。在聯儲局有擴大加息的預期下，料美匯

指數有望繼續走強，初步目標１１５指數點。本周四（２０日）可留意聯儲局公開的「褐皮書」

經濟報告，看聯儲局會否從中給予大家進一步未來貨幣政策啟示。



反觀歐洲，當地問題可謂浪接浪。繼月初海底基建遭人為破壞及有投資銀行出問題等，法國

煉油廠工人為爭取加薪，其罷工行動現已差不多維持了大半個月。全法國三成加油站缺油，油站

大排長龍嚴重損害當地經濟。法國作為區內第二大經濟體，其情況實在不能忽視。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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