《創富理財－龔俊樺》內地經濟似回穩；美銀行升撥備反映經濟轉差

《創富理財》在主要經濟體面對高通漲而疲於奔命時，在內地卻面對著物價稍微向下的走勢

。上周內地公布了九月份ＰＰＩ及ＣＰＩ數據。９月ＰＰＩ同比增長０﹒９％，環比下滑

０﹒１％；９月生產資料ＰＰＩ同比增速走低至０﹒６％，同比仍處下行通道。而ＣＰＩ數字比

ＰＰＩ較理想，９月ＣＰＩ環比增長０﹒３％，同比增長２﹒８％，同比增速較８月走高０﹒３

個百分點。９月非食品價格同比上漲１﹒５％，較８月續跌０﹒２ 個百分點。



＊核心ＣＰＩ走低反映需求仍不穩；剪刀差擴大有助利潤向下傳導＊



ＰＰＩ連續１１個月放緩，生產資料ＰＰＩ同比繼續走低，離衰退一步之遙。在總需求仍然

不振背景下，企業庫存壓力仍存，拉低生產資料價格。隨著發達經濟體貨幣政策加速收緊，全球

景氣衰退更為確定，我們預估１０月ＰＰＩ會同比下降１％。在ＣＰＩ方面，ＣＰＩ同比增速上

升主要反映在食品價格上升，豬肉價格加速走高對食品項推動最為明顯。非食品價格增速續創年

內新低，扣除食物及能源價格的核心ＣＰＩ同比增長０﹒６％，較８月走低０﹒２個百分點，創

年內新低，反映內部經濟仍然不穩。儘管如此，我們看到９月ＣＰＩ增速已經明顯高於ＰＰＩ，

後續兩者增速差將繼續拉大，ＣＰＩ及ＰＰＩ剪刀差擴大代表行業利潤分配繼續加速向中下游傳

導，企業盈利有望回升。



＊銀行股業績大多勝預期；撥備比例上升屬經濟?憂＊



美國已進入了第三季業績發布期，首先公布的是傳統銀行業。已公布的銀行（包括：摩根大

通、富國銀行、合眾銀行及花旗銀行）的業績勝預期。收入平均高於預期３％，每股盈利平均更

高預估８％，它們大多管理層也表示第三季消費者和企業分部在此期間財務狀況良好。但值得注

意是經濟形勢正在惡化，它們的壞帳撥備有所提高，但幅度跟上一個季度一致。管理層指出如果

失業率上升５－６％會有比較大幅度的撥備比例。銀行業作為百業之母，其壞帳撥備上升值得我

們留意，這反映了銀行業儘管第三季業績理想，但對第四季的經濟前景能見度繼續下跌。



＊經濟能見度下跌，宜部署防禦型的行業龍頭＊



若美國實體經濟出現衰退信號，包括失業率及消費信心出現轉勢，疊加美儲聯可能在今年餘

下兩次議息會議時各加７５點子，這兩個因素勢必令大量資金泊回美元及防禦類的價值股，例如

必需性消費股及公用股等。而增長股要面對的是盈利增長不如預期，從而估值被大幅下修，所以

我們相信增長股會繼續跑輸大市。防禦型股的核心業績大多具剛性需求及成本轉嫁能力，其利潤

和現金流較穩定，能見度較高。我們建議投資者趁低吸納行業龍頭，作中長線部署。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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