《保障全方位－左偉豪》為醫保注入儲蓄力量，應對醫療通脹

《保障全方位》全球通脹持續攀升，相信市民對衣、食、住、行的開支增加感受最深，但另

一項較少人留意到的重要費用，在過去數十年持續提高且與市民有切身關係，那便是醫療通脹。

面對如猛虎般的通脹，市民可節衣縮食減輕支出，但假如身體健康不幸出現問題，又如何應付醫

療費用上漲帶來的額外負擔？

事實上，港人一直對醫療保障十分關注，特別是自願醫保計劃由２０１９年推出以來，保單

數目已突破１００萬，由此證明計劃深受市民信賴。不過，根據醫務衛生局數據，本港醫療衞生

總開支以平均５﹒６％的年率上升，有國際保險服務顧問公司的研究更發現，本港每年的醫療通

脹率高達８﹒２％，遠比一般物價消費指數的３﹒４％通脹率為高，意味市民的醫療費用升幅大

幅拋離通脹。難怪筆者的公司也發現，客戶在續保醫療保單時，視醫療費用上漲所帶來的額外負

擔為關鍵的考慮因素。

為了協助客戶更有效地應付醫療費用通脹，現時市場上已有為指定醫療計劃而設的「附加契

約」。客戶投保這類附加契約，等同預繳醫保計劃的保費，其好處是能為醫保注入儲蓄力量。

客戶所繳的保費可在有效期內滾存生息，非港元及港元保單的每年保證派息率分別高達４％

及３﹒５％，預繳的醫保價值及利息將直接用作繳付與計劃相聯的合資格醫療保障保單的年度應

繳保費。如客戶以預繳形式繳付第２年的保費，更可按其預繳金額於首個年度同樣享有非港元及

港元保單每年４％及３﹒５％的保證優惠利率滾存利息。換句話說，客戶可透過計劃為保費賺取

利息以減輕醫療通脹帶來的壓力，而且能提早規劃保費安排，輕鬆處理繳費事宜，兼提升醫療保

障。

除了具有滾存生息的儲蓄成份外，該附加契約更提供長達１０００日的住院現金保險賠贘，

進一步減輕客戶的住院醫療負擔。此外，若被保人不幸身故，受益人亦可獲恩恤身故保險賠償。

隨著社會及醫學進步，香港人的預期壽命越來越長。雖然長壽是福，但晚年生活與醫療相關

的經濟負擔將無可避免地增加，但偏偏有調查顯示高達９２％受訪者低估預期壽命平均１０﹒６

年，屆時或面對醫療保障缺口，因此我們應在經濟能力許可時，為自身醫療保障未雨綢繆，透過

合適的產品為未來的醫療保費增值，帶來額外的儲蓄回報，以助應對日後不斷上漲的醫療費用。



註：推廣活動及保險產品均須受有關條款、細則及不保事項所限制。

《ＡＸＡ安盛首席人壽及醫療保險業務總監 左偉豪》



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