《每周華語－黃溢華》多重衝擊、企業被動

《每周華語》近幾周巿場更為被動。踏入今年的第四季，企業的經營形勢依然面對巨大的不

肯定性。目前各國央行仍有不輕的加息壓力。息率以外，消費力有可能轉弱，需求亦減少之中。



１９８０年代，美國面對高油價、高通脹及高息率，企業於衰退期中當然甚為被動。當年的

「油元」回流美股美債巿高息資產，美股自１９８０年升至１９８５年，大牛巿５年。美企業面

對不斷加息及全球經濟衰退，「ＩＢＭ」等大企業也大幅度裁員。而Ｂｏｅｉｎｇ等大企業亦加

入「瘦身」，因而「牛巿」背後，美國企業經營十分之困難。事實上，１９８０年代，成本急升

，幸好中國全面開放，使企業生產成本下降及有所控制。



「ＩＢＭ」私人電腦業務經營不錯，與「Ｉｎｔｅｌ」的「８０４８６」及「８０５８６」

等Ｃ﹒Ｐ﹒Ｕ﹒ 併合成為大賣的科技產品，自「８０２８６」亦已熱賣，好像１０多年以來的

「ｉＰｏｄ」、「ｉＰｈｏｎｅ」。但私人電腦以外，「ＩＢＭ」的企業電腦生意仍為核心，亦

不斷投入科研。今天「量子電腦」科研仍在三甲之內。未知能否為企業開花結果。而「ＩＢＭ」

把私人電腦業務出售給了聯想，可見企業「百變」，２０多３０年的業務亦全盤出售。今天私人

電腦仍有需求，「ｉＰｈｏｎｅ」等產品大賣，不代表私人電腦「消失」。晶片方面，面對的不

只生產的限制，亦因為政策而左右這一產業業務及企業股價。１９８０年代，「Ｉｎｔｅｌ」乃

「一哥」，今天對手追上，又多了更多不同功能的晶片需求，因而不少新企業挑戰「Ｉｎｔｅｌ

」的地位，而「Ｎｖｉｄｉａ」及「ＡＭＤ」等企業實力亦強。近周晶片股表現差，而需求回落

，多少與１９８０年代有「類似」的經營困景。



美兩年Ｙｉｅｌｄ仍在高位，比１０年期的Ｙｉｅｌｄ更高。表面１９８０年代的１０多

２０厘息極高，今天３、４厘息乃「低水」平乎？，但「ＱＥ」１０多年，由「負」息水平往３

、４厘水平走，對企業的影響更大。伯南克的「ＱＥ」等上周拿下了新一屆的諾貝爾經濟學獎。

當年２００８╱２０１２年等多年，「ＱＥ」把「死」馬救了！全球不見高通脹，反仍見「通縮

」的壓力。可見２００８年的「次按」事件，對巿場的打擊甚為巨大：「ＱＥ」也好，美巨大水

平的國債也好，目前美巿場大致回穩，如何處理國債？通脹？「ＱＥ」全面退否？只好見步行步

了。



１９８０年代無「ＱＥ」，亦未有「９．１１」事件，亦未見有銀行產業全面不穩的巿況。

事實上，遇上「次按」，又遇上「不救」雷曼的決定：使「ＱＥ」出現。１９８７年，１９８９

年美國企業也遇上股災，但與２００８年比較，「全球化」之下，各央行都以「ＱＥ」應對。企

業面對今天全新的經營「限制」，又非１９８０年代可比較。



１９９０年代，美股步入了「ＤＯＴ ＣＯＭ」世界：「ＥＢＩＴＤＡ」成為「買」與「不

買」某企業股份的參考。「Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ」使不少「初生」企業，

估值甚為驚人！「估」無問題，但不見「產品」╱「服務」跟上。２０００年，科網股爆破了，

也不無因由。晶片有實物，有用便有需求。房產有「需求」：但估值太高，２００８年，美房產

股便失去支持，企業也得倒下。近日加息，美房產企業相對穩定。當然，美聯儲局再加息之下，

也不知道企業的極限承受力在那一水平。



１９８０年代美國衰退，當年不少大企業收縮。而２０２３年美衰退嗎？甚而全球經濟倒退

？！相信企業經營又步入了全新的困難期。經營進退不得，減成本？裁員？作用可能不大了。



２０２３年美國步入衰退的機會上升中。但能否「Ｓｏｆｔ Ｌａｎｄｉｎｇ」？機會依然

存在。年底前後，美有可能放慢２０２３年的加息步伐。因而企業經營有改善的空間。當然，地

緣形勢依然不穩定，加上冬天疫情？相信大中小的美企業，將更為小心地部署經營策略。《資深

市場人士 黃溢華》



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