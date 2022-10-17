【二十大】習近平：以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中國共產黨第２０次全國代表大會１６日

在北京人民大會堂開幕，中共中央總書記習近平代表第１９屆中央委員會向大會作報告。習近平

指出，從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強

國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。中國式現代化，是

中國共產黨領導的社會主義現代化，既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色

。中國式現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文

明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。中國式現代化

的本質要求是：堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，發展全過程人

民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生，推動構建人類命

運共同體，創造人類文明新形態。



＊２０３５年實現社會主義現代化，本世紀中葉建成社會主義現代化強國＊



本次大會的主題是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹新時代中國特色社會主義思

想，弘揚偉大建黨精神，自信自強、守正創新，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設社會主義現代

化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。全面建成社會主義現代化強國，總的戰略安排

是分兩步走：從２０２０年到２０３５年基本實現社會主義現代化；從２０３５年到本世紀中葉

把中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。未來五年是全面建設社會主義現代化

國家開局起步的關鍵時期。



