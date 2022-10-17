《海納智見－荀玉根》綠色能源革命進行時

《海納智見》俄烏衝突引發歐洲能源危機，全球能源革命加速。２０２２年２月２４日俄烏

衝突進一步升級，９月２６日「北溪」管道洩漏區域發生水下爆炸，一系列事件引發並加劇歐洲

能源危機，傳統能源價格短期內大幅上漲，布倫特原油期貨價格迅速衝破１００美元╱桶的大關

，ＴＴＦ天然氣期貨價格一度接近３４０歐元╱兆瓦時。此次能源危機使得歐洲意識到確保能源

安全的重要性和迫切性，各國紛紛加快出台能源轉型計劃，聚焦光伏、風電、氫能等清潔能源。

不僅僅是歐洲，俄烏衝突對全球其他國家也是一個警示，因而紛紛加大對綠色能源的開發和應用

。本文將就全球綠色能源革命及未來發展空間進行分析。



光伏、風電和新能源車發展較為成熟，未來仍有迭代空間。近年來全球及中國光伏裝機量持續快

速增長。俄烏衝突背景下，歐洲光伏市場規模進一步擴大，中國光伏企業憑借產品競爭力抓住機

遇。光伏技術也在不斷迭代，為行業帶來新的增長點。風電作為清潔能源的另一大來源近年來日

趨成熟，全球及中國風電裝機持續增長。陸上風電度電成本不斷下降，目前已邁入平價，裝機規

模也趨於飽和。海上風電將成為未來行業發展重要驅動力。消費端汽車自動化趨勢不斷加速，全

球新能源車銷量高速增長，但滲透率還不算高。中國新能源車產業發展更快，今年１－８月新能

源車滲透率已達２２﹒９％。在《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５年）》指導下

，未來中國新能源車滲透率將會持續提升。未來數字化研發體系的逐步完善也將加速電池創新，

有望實現技術突破，顯著推動行業降本增效。



儲能、綠電運營與電池回收配套發展。近年來全球電化學儲能裝機快速放量。中國新型儲能也不

斷發展，其中電化學儲能發展最為迅速。隨著光伏和風電裝機量上升，未來電化學儲能重要性將

進一步凸顯。正在推進的電力市場化改革也將顯著提高新型儲能經濟性。以清潔能源為主體的新

型電力系統快速發展也給綠電運營商帶來較大的增量市場。過去幾年光伏和風電技術革新使得綠

電運營商的成本明顯下降。未來電力有望實現市場化定價，進一步提升綠電運營商的利潤率。綠

電企業還可通過出售綠色電力證書、碳排放權和進行綠電市場化交易三條途徑兌現綠色溢價，未

來綠色溢價有望更加明顯。新能源車熱銷帶動中國動力電池裝機量快速增長，未來隨著新能源車

滲透率攀升，動力電池裝機規模將繼續增長。過去一年動力電池原材料大幅漲價也使得電池製造

商開始重視電池回收技術的應用。雖然動力電池回收市場前景清晰，但回收體系和商業模式尚未

成熟。未來隨著指導政策日益精準與落實，動力電池回收體系有望完善。



風險提示：全球能源轉型進程放緩，國內雙碳政策推進不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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