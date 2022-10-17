《股林淘金－林家亨》蔚來（０９８６６）官司纏身有排煩

《股林淘金》上星期五（１４日）除了美國電車大龍頭Ｔｅｓｌａ股價下跌７﹒５５％之外

，其他蔚小理股價皆全面下跌。

今天（１７日）早上蔚來（０９８６６）股價下跌大約４％，達９５元，比起今年６月尾的

１９９元高位，累積跌幅已經超過５０％。蔚來現時在美國有官司纏身，遭受集體訴訟案的拖累

。負責今次索償案的律師是在華爾街頗有名氣的集體訴訟律師Ｒｏｂｂｉｎｓ Ｇｅｌｌｅｒ，

在以往在同類案件中，他都常能為小投資者爭取到賠償。

今次原告律師主要是針對蔚來汽車的三種營運行為，是構成小投資者買入其股票有損失之主

因：

１） 蔚來超過八成的營業額是透過關聯公司蔚來電池租賃公司錄得，控方認為蔚來汽車沒

有完全向投資者披露這種交易方式是間接令蔚來的收益提前入帳，誤導投資者以為蔚來的銷售業

績好過其他競爭者，令投資者不慎買入它的股票，因而錄得損失。

２） 此種方式入帳隱藏╱矇騙了折舊成本。

３） 營業額收入被過分吹大及提前了。



其實半年之前當有沽空機構報告認為蔚來有造假數之嫌時，筆者已經在《經濟通》開市

Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ財經直播節目中解釋了：不要完全怪責沽空機構的報告，因為蔚來汽

車之行為的而且確是有瓜田李下的嫌疑，筆者當時的解釋正正便是現時集體訴訟原告律師所指控

的內容，一模一樣。筆者當時也指出雖然蔚來汽車持有關連公司不超過２０％的股權，不屬於直

屬的子公司。但今次的原告律師是從另一個層面提出指控，是說蔚來汽車是有責任主動向投資者

解釋這種營運方式不同於一般的其他汽車公司，不致令小投資者誤會蔚來的業績是優越過其他的

競爭者。筆者認為美國的法官必然會偏幫美國的投資者，希望蔚來今次盡快達成庭外和解，盡早

為投資者釋放心中的顧慮。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理林家亨》



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