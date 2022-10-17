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即市新聞

17/10/2022 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收跌１１９點失守７﹒２，三連跌創近三周低

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開３３１點子
後，曾一度飆８３６點高見７﹒１０９５，惟隨後升勢再度走弱，不但早盤升幅全消，更倒跌最
多１３１點，最終收盤報７﹒２０５０跌１１９點，失守７﹒２０關口，三連跌，且續創９月
２８日以來近三周新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌８２點子，報７﹒２２０８。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１０９５，較上個交易日跌７點子，止步
兩連揚，上個交易日報７﹒１０８８。
　
＊分析料人幣延續穩定基調，本周區間為７﹒１０－７﹒２５＊
　
　　交易員稱，中間價連續持在７﹒１１一線，或有意錨定近期交易區下限在７﹒２５附近，本
周正值中共二十大會議召開，中間價表現料有利於維穩市預期。
　　中金公司報告認為，短期美元指數的強弱依舊是左右美元人民匯率的關鍵因素，考慮到近期
匯率的彈性有所增加，預計本周人民幣匯率區間或為７﹒１０－７﹒２５。短期內伴隨海外市場
的波動性增強，人民幣將繼續保持有漲有跌、雙向波動彈性增加的態勢。
　　興業研究指出，二十大會議期間，人民幣匯率延續穩定基調。本周市場對於年底美國聯儲局
加息到４﹒５％已充分預期，這可能意味著短期內美元走勢對美元兌人民幣升值方向的牽引有所
減弱。下一輪人民幣修復高估行情啟動需等待美元指數、境內美元利率或是跨境資金流動指引方
向。（ｊｔ）

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