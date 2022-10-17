《融天納地－溫天納》政策釋放融資規模，仍待市場需求接力

《融天納地》內地９月份的ＣＰＩ和ＰＰＩ數據同比跌幅均低於市場預期，綜合反映了目前

內地工業端和居民消費端的需求依然偏弱，反映內地經濟復甦基礎存在一定的挑戰，在價格範疇

曲線反照。第四季度內地ＣＰＩ和ＰＰＩ同比預計將同步轉弱。針對目前寬鬆貨幣政策的挑戰不

在於通賬，而是在匯率方面。雖然面臨外部緊縮的壓力，出於穩增長考慮，預計第四季度內地貨

幣政策仍將維持穩健寬鬆的整體基調。目前內地貨幣政策仍有寬鬆空間，短期政策利率調整的壓

力不大。



與此同時，人行公布今年９月金融數據，新增人民幣貸款、社會融資規模及貨幣供應增長數

據均較市場預期理想。中央政府一直在推動地方政府加大基建支出，並增加政策性銀行信貸額度

，以幫助加大投資及促進經濟成長。中央早在８月底新增１萬億元人民幣刺激措施，以應對房地

產市場危機、外需放緩以及人民幣走弱帶來的成長壓力。



目前，內地居民去槓桿仍未逆轉，在去年同期貸款額度不足及購房政策收緊導致的低基數背

景下，內地９月份居民中長貸同比增幅明顯減少。居民預期偏弱矛盾仍未改善，房價下跌預期和

期房交付擔憂情緒抑制居民加槓桿意願，融資需求依然疲弱。近期內地地產政策持續邊際放鬆，

在９月底地產政策三箭齊發，１０月初監管再指導銀行加大房地產融資支持力度，正面政策效果

有待進一步發展及觀察。



往後看，內地社會融資增長由政策驅動的方向將持續，政策性金融工具投放完畢後，將拉動

配套貸款的規模，對企業信貸形成支撐。此外，在地產需求端，相關政策持續放鬆，有效支撐居

民信貸。若再疊加５０００億專項債專項限額將在１０月陸續發行，將支持第四季度社會融資增

長。需要留意，目前社內地會融資企穩主要由政策所驅動，而非由市場驅動，故此居民去槓桿趨

勢尚未逆轉，市場融資需求能否轉強，將需要進一步觀察。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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