《陶冬天下－陶冬》通脹再摸頂，英揆難解圍

《陶冬天下》美國的通貨膨脹數據跌破了一地的眼鏡片，讓整個風險資產市場重新評估通脹

形勢和政策治理難度。９月份ＣＰＩ不僅沒有出現明顯下滑，核心通脹更創下四十年新高，表明

聯儲有更艱巨的緊縮工作要做。市場進一步上調了終極利率水平的預期，兩年期國債利率衝上

４﹒５％，為２０００年以來的新高，十年期國債利率也沖上４％。美股帶動全球股市下調。



英國政府更換財相來挽救民意，但是看來市場並不買帳，３０年國債利率再上４﹒８％，預

示退休基金流動性危機尚未結束，恐慌指數ＶＩＸ停留在３０以上。美元指數高位盤整，不過日

圓又爆出新一輪貶值，對美元衝破１４８關口，日本政府重申必要時會出手干預。ＯＰＥＣ＋減

產消息的衝擊波大致被消化，原油期貨價格回落。黃金價格跌向１６５０。



美國９月份ＣＰＩ通脹上漲８﹒２％，核心通脹上漲６﹒６％，兩個數字都超過預期，核心

通脹更大幅反彈，創出４０年新高。這說明拜登政府和鮑威爾聯儲今年以來遏制通脹的努力，在

物價上並沒有見到太大的效果。民主黨要帶著這份成績單去面對中期選舉了。



這組數據中最重要的的是核心ＣＰＩ同比再創新高，環比上漲０﹒６％，遠超過市場預期，

不過就印證了筆者之前一直強調的觀點，就是惰性通脹已經成為美國通脹中的最新拉動力，最新

數據顯示租金、醫療、服務業和食品接力推高通脹。儘管汽油價格明顯下滑，儘管供應鏈問題已

經舒緩，儘管各大零售商都在減價去庫存，通貨膨脹卻高燒不退。美國的通脹源頭已經從實物轉

到服務，現在又加上了惰性通脹，遏制通脹的難度愈來愈高，所需時間可能愈來愈長。



期貨市場最新價格顯示，資金預期１１月和１２月ＦＯＭＣ．都會加息７５點。最新的

ＣＰＩ數據，對於聯儲是一個失望但不算大意外。ＦＯＭＣ ９月會議紀要中，就提到要大幅收

縮貨幣政策來抗衡「廣泛的和不可接受的高通脹」，強調「在應付通脹上動作不夠大的成本，要

大過動作過大的成本」。聯儲在說不惜衰退抗通脹，不過市場認為一出現經濟下滑聯儲就會停手

。



筆者修改聯儲加息預期為，１１月和１２月會議上加息各７５點，明年再加兩次息，每次

２５點。筆者相信短期加息５０點還是７５點還是１００點並不重要，重要的是看清楚明年的利

率大勢。市場認為政策利率走到中性區間，大約４﹒５％之後，聯儲就會停止加息。筆者則認為

聯儲會暫停一下，不過如果惰性通脹令ＣＰＩ維持在４－５％，不再快速下降，下半年可能會繼

續加息。



聯儲巨額擴張信用，令通脹遠遠超出正常周期的水平，貨幣政策恐怕也未必一觸及中性區間

就停得下來。ＦＯＭＣ的指引是到了中性水平之後，它會暫停觀察，之後的動作要看數據，要摸

著石頭過河。哪怕經濟和就業數據有轉弱的跡象，如果通脹停不下來，估計加息也停不下來。



英國財相關浩霆被迫辭職，換上了老手亨特。關浩霆推出的經濟刺激方案（又稱小預算），

包括了英國歷史上最大的減稅方案，可能製造出４５０億英鎊的財政赤字，減稅沒有相應財政收

入支持的，只是假定可以發債解決，但是也沒有征得央行的事先同意，而且發債成本已經高了很

多。



這個刺激措施觸發了英國國債和英鎊的暴跌。那麼問題來了。國債是被稱為零風險資產的，

多數退休基金都是槓桿買債的。價格突然大跌，基金就要補充保證金，但是市場流動性不好，基

金被迫不問價拋售，觸發了踩踏和連鎖反應，甚至隱現系統性風險的苗頭。央行被迫出手干預，

才穩住了市場情緒。這是一次典型的市場倒逼政策。



但是財政大臣換人並沒有平息民憤，英國國債繼續被拋售。英國３０年期國債利率在宣布人

事變動前一度是４﹒２４％，最後卻以４﹒８１％收市。筆者相信首相特拉斯的地位已經岌岌可

危，因為她已經成為保守黨的負資產。保守黨在最新民意調查中的支持率只有１９％，落後主要

競爭對手工黨３４個百分點，而在保守黨內部只有四分之一的議員真心支持她。



政府收回部分刺激方案，英國央行鬆了一口氣，它可以重新專注於遏制通貨膨脹，但是當務

之急是修復政策出爾反爾帶來的信譽問題，估計ＢｏＥ在１１月份會大碼加息１００點，明年初

政策利率升到４﹒５％。



如果英國政府不再搞出奇葩政策，估計英鎊短期會繼續反彈。但是英鎊的中期走勢，還要看

英國的基本面，看資金流向，看財政貿易雙赤字的情況，看經濟衰退的程度。筆者認為，英國經

濟今年下半年就會陷入滯脹局面。



本周兩個重要數據，第一個是歐元區和英國的ＣＰＩ，預計雙雙進入雙位元數字。第二個是

中國的第三季度ＧＤＰ數據。中國共產黨第二十屆全體會議召開。《陶冬》



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