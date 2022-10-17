《缸邊隨筆》甚麼事冇天理？美ＣＰＩ爆表，但美股不跌反升，美債息不升反跌，美儲局主

席鮑威爾要大喊，無天理。咁辛苦經營去遏通脹，撇資產泡沫，但市場不賣帳，真是冇天理！



為甚麼會如斯冇天理？一句講晒，是伯南克帶出來的禍。



全球最長情、最大的投資機構是保險公司、退休基金、國家的社保基金（下稱「保退社」）

。他們掌控了Ｎ億人的退休幸福，任重道遠。



這些保退社之所以能照顧Ｎ億人的退休幸福是因為他們靠買入並持有國家級或優質債券，靠

賺息來支援日後的派送。



在１９８０年，這些保退社日子相當好過，因為當時美國國債及不少國家如英、德、日國債

都有相當高息口。美國３０年債息在發行時就有８厘息，１０年的有６厘，如通脹只在６％或以

下（自伏爾克遏通脹之後，美通脹一直是在８％╱６％以下）。保退社基金只要買入這些高息債

券，持到投保者年老要領款時就沽債理償便是。



９０年代有位富婦人，找我議她退休金事。她謂：她全不識投資，她月要２４萬元生活費，

已有樓，有８０００萬可投資，點投。



我告知，簡單，８０００萬，留１０００萬作零花，拿７０００萬出來買３０年美國國債，

每年息８％，即年有５６０萬息收，月花２４萬，即年花２８８萬。每年尚有２７２萬元剩，再

買３０年美國國債，千萬不要去買股。３０年後，便食老本以至天年。



這就是有錢人必買債券的原因。



但到伯南克ＱＥ後，美３０年債息低至３厘，以至更低時，上述之法尚可以嗎？不可以了，

就算８０００萬全拿去買３０年美債，年息３厘，也只能年收息２４０萬，應付不了月２４萬元

，年２８８萬元的生活費支出。怎辦好？



保退社有足夠的投資精英，他們會怎做？兩個方法：



（１）做利率互換以謀求賺多些少息；



（２）拿些資金出來不買債，但去買下股、買下物業，做些以保退社一直以來認為是較高風

險而應不做的投資。不過無法，要生存嘛。



筆者的保險單是保證年息４％。伯南克做美儲局主席後的過去幾年以至十多年，保險公司如

單靠持有只３厘或不到３厘的國債怎好了，只好去冒下險。



凡冒下險的投資是怕息升、匯跌，尤其是息急升、匯急跌，那就轉身也轉不過來，要焗蝕。

又或出現Ｎ間保退社齊齊ｃｕｔ ｌｏｓｓ就會出現市場大波動，波動過頭，就會成股災，或雷

曼事件，是環球性的金融災難。



英國新女首相上場，為贏掌聲，賺選票，就宣布學戴卓爾去減稅。但她不識經濟，世界變了

，戴卓爾時無伯南克、無ＱＥ，息不是近零。今時有了伯南克的ＱＥ和零息，逼使鮑威爾要加息

。英新女首相一宣布減稅，市場就計到你財赤增、發債會增、債息會增，資金會自英國流走，鎊

匯會跌，於是英國的保退社就沽貨。



要明白，歐美的保退社是會投資於全球的，英國保退社一沽，就是全球金融市場受壓。一壓

，又到美國的保退社要沽，又到澳洲的保退社要沽，結果就是骨牌效應，倒下了。



匯豐（００００５）的股價可以作為個代表，匯豐穿底日，就是英新女首相呱呱叫減稅時。



更慘的，是英國財相和英倫銀行又話，會救英國的保退社，會承他們的沽盤。話會承

１０００億，但實際只承了不足２０億，而且救贖期只得三天，就是上周五（１４日）到期，可

見到上周就是環球都被勁沽？



好嘞！到上周四（１３日），英新女首相又轉軚話不減稅了，如真不減，即英、美、澳……

等國的環球保退社都不用沽貨啦。英鎊匯升、英債息跌，當所有沽盤都冚盤不沽，會怎樣？就出

現了冇天理的一幕。



上周四，美ＣＰＩ是於８：３０ｐｍ才公布。但在之前市場已於７：３０ｐｍ前傳英國會不

減稅，外媒於７：５８ｐｍ已報道此事，英官方否認此事，但市場不理，於７：４７ｐｍ已炒上

鎊匯。



美ＣＰＩ公布後，美股債急挫，但不旋踵便企穩，並回升，之後更急倒升逾８００點，甚麼

致此？



Ｏｏｐｓ，原來歐央行的研究員於上周歐央行大員到賽普勒斯退修時，這些研究員向歐央行

大員呈交了個新的預測模型，謂要遏當前通脹是不用加那麼多息，加到２﹒２５厘便夠了。此消

息是於上周四晚１１：３１ｐｍ出街。



於是美股就冇天理地升了，這個升，既是冇天理，能持久嗎？當然不。除非鮑威爾學伯南克

，ＱＥ兼減息。會嗎？



我認為會，從伯南克可以得到諾貝爾獎就知華爾街幾擁戴伯南克啦！鮑威爾如不讓華爾街好

過，怕鮑威爾任期不長啦！《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

