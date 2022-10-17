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17/10/2022 07:53

【企業盈警】阿里影業（１０６０）料中期虧損最多３０００萬人幣

　　《經濟通通訊社１７日專訊》阿里影業（０１０６０）公布，預期截至９月３０日止中期淨
虧損不超過３０００萬元人民幣，比去年同期淨虧損５３２３萬元人民幣有所收窄。
　　該集團指，淨虧損收窄主要原因包括對內容的持續投入使電影和劇集的品質和數量得到提升
，以及投資策略聚焦，投資虧損收窄。
　　該集團將於１１月２９日或之前公布業績。（ｗｈ）

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