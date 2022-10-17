《日入而息》廿大開幕撐經濟，李家超首份施政報告綠色為封面

《今天重點》

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習近平參加廣西代表團討論，強調中國式現代化切合實際

發改委表示構建國內國際雙循環，自給自足經濟是理解錯誤；避免疫情防控一刀切，５方面穩定

產業鏈供應鏈；發改委支持港澳深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢

李家超首份施政報告綠色為封面，代表希望及和諧穩定；消息指施政報告擬提出設「搶人才」辦

公室或小組

國泰（００２９３）９月客運量按年增逾１倍，增近１４萬機位往返日本

中電（００００２）首九月香港售電量跌２﹒３％，第三期中期息０﹒６３元；委任陳智思為獨

立非執行董事及可持續發展委員會成員

有線寬頻（０１０９７）旗下７７台明起改用新台名ＨＯＹ ＴＶ；免費電視有扭虧時間表，積

極研究數碼化發展；有線寬頻獲杭州亞運香港區獨家播映權，旗下收費及免費電視播賽事

莎莎（００１７８）第二財季營業額按年跌１﹒１％，港澳同店銷售增６﹒７％

本港新增４９５４宗本地個案，輸入個案４０７宗

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《即日市況》

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恒指全日高收２５點報１６６１２，科指低收６點報３２００

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《深滬股市》

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滬綜指低開高收０﹒４２％，二十大傳遞積極政策訊號

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《美元匯價》

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英鎊支持在１﹒１１８０及１﹒１１００

歐元最新報０﹒９７５９╱６３，日圓最新報１４８﹒６２╱６５

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《公司資訊》

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有線寬頻（０１０９７）旗下７７台明起改用新台名ＨＯＹ ＴＶ；免費電視有扭虧時間表，積

極研究數碼化發展；有線寬頻獲杭州亞運香港區獨家播映權，旗下收費及免費電視播賽事

恒生銀行（０００１１）推出「日日賞飛」大抽獎

中國安儲能源（０２３９９）旗下鋅溴液流儲能電池項目啟動試生產

國泰（００２９３）９月客運量按年增逾１倍，增近１４萬機位往返日本

傳復星（００６５６）以１５０億元人民幣出售旗下南鋼股權相關資產

民企陽光保險集團獲准赴港上市，傳籌至少７８億港元

中電（００００２）首九月香港售電量跌２﹒３％，第三期中期息０﹒６３元；委任陳智思為獨

立非執行董事及可持續發展委員會成員

東銀國際（００６６８）附屬向一建築公司提供４６５０萬元人民幣融資

胡桃資本（００９０５）委任吳傑莊為聯席主席

匯控（００００５）委任顏凱麗為聯席公司秘書，今日起生效

興紡控股（０１９６８）劉中秋獲委任為非執行董事兼主席

數科集團（０２３５０）股份發售穩定價格期間已於昨日結束

國壽（０２６２８）首九月原保險保費收入按年微升０﹒１％

利福國際（０１２１２）到期贖回於２０２２年到期的４﹒２５％有擔保債券

周大福（０１９２９）經營數據對辦獲大行唱好，惟受制入境措施及通關彈唔起

字節跳動傳裁撤社交Ａｐｐ派對島團隊，元宇宙首試不久遭下架

新地（０００１６）ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｂｏｌｏｇｎａ明開價，涉逾５０伙

范統退休，將辭任世城系執董

莎莎（００１７８）第二財季營業額按年跌１﹒１％，港澳同店銷售增６﹒７％

香港寬頻（０１３１０）行政總裁黎汝傑因個人原因休假，料為期三個月

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《國企紅籌》

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中國海外宏洋（０００８１）首三季經營溢利按年跌近２４％

信達（００１１１）售本金總額為２９４萬美元債券，料賺１５萬美元

華電國際（０１０７１）首三季累計完成發電量按年增３﹒５２％

北京能源國際（００６８６）獲准於內蒙古建設１３８０兆瓦風電項目

中核國際（０２３０２）所有復牌條件均已達成，明早復牌

秦港股份（０３３６９）首九月港口吞吐量按年升５％至２﹒９億噸

東航（００６７０）１０月底恢復內地來往日韓等多條國際航線

復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ６０用於實體瘤和淋巴瘤治療的臨床試驗申請獲批

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《神州民企》

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百度（０９８８８）獲廣州深圳發放城市高級輔助駕駛地圖許可

彩客新能源（０１９８６）正考慮分拆山東彩客新材料內地上市

恒大人幣債券利息支付延期半年，為近期第四筆

安踏體育（０２０２０）上季安踏品牌零售金額按年錄中單位數增長

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《中國要聞》

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分析指ＭＬＦ等量續做釋寬鬆信號，能否再降準看匯率

易方達等多家基金宣布自購旗下權益類產品

中鋼協表示四季度鋼鐵市場仍不樂觀，行業臨較大壓力

人行續作５千億ＭＬＦ、２０億逆回購，收水１９０億

上交所修訂發布科創板詢價轉讓實施細則

銀保監表示外資跨國集團可直接發起設立外資財務公司

國有銀行今年前三季貸款發放激增，合計投放超９萬億

南鋼股份停牌，向大股東復星國際核實股權出售傳聞

寶馬否認轉移電動版ＭＩＮＩ生產線至中國，但不排除與長汽合作

第七批醫藥集採結果將於１１月下旬在上海執行

內地三季度ＧＤＰ等數據延期公布，貿易數據亦未發

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒２３％，台積電跌近４％再失４００元關

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《其他消息》

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工聯會反對擴大輸入外勞，籲改善護理員薪酬工時待遇

消息指施政報告擬提出設「搶人才」辦公室或小組

特首擬宣布涉三條鐵路及三條高速公路重大基建項目

陳茂波稱香港逐漸復常，施政報告涉吸引外資人才政策

劉國勳倡以「片區統籌」模式發展北部都會區，打造１５分鐘生活圈

機電署表示「綠色社福機構」計劃接受新一輪申請

消委會表示「先買後付」投訴倍增，各平台逾期罰款不一

職安健草案提修訂降罰款至６００萬元，陳紹雄稱提高罰款難減意外

通訊管理平台ｉｍＢｅｅ完成逾３９００萬元Ａ輪融資

醫管局增設副顧問護師職級，料３年內增至４４０人

政府委任兩名證監會非執行董事

除非納沙採偏北路徑或顯著增強，否則今晚改發八號風球機會不大

勞福局表示提高職安健罰則旨在加強阻嚇力，不應當作成本「計數」

深股通全日流出３﹒７億元；滬股通全日流出２２億元，外資流出４４億元

中原表示十大屋苑周末成交回升至９宗，五屋苑「捧蛋」

匯豐一年期港元定存息加至３﹒４厘，東亞高見４厘

第三季渣打大灣區營商景氣指數按季跌至４１﹒３

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《二十大》

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分析料有一大筆財政支出進入科技行業，財赤壓力增大

回應外企高管無法赴華，發改委表示擴高水平開放決心不變

國家糧儲局表示中國糧食安全形勢好，市場供應充足

夏寶龍稱二十大報告為做好港澳工作提供行動指南

新民黨表示「二十大」報告有很大的延續性及開創性

李家超稱習報告表明重視一國兩制，施政報告政策將呼應

瑞銀維持中國今明兩年經濟預測，料明年次季起政策加碼

發改委表示構建國內國際雙循環，自給自足經濟是理解錯誤；避免疫情防控一刀切，５方面穩定

產業鏈供應鏈；發改委支持港澳深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢

習近平參加廣西代表團討論，強調中國式現代化切合實際

能源局表示２０２５年年綜合生產能力４６億噸標準煤以上

花旗料中國明年聚焦經濟，未來幾月為退出動態清零準備

譚耀宗稱二十大報告穩定民心，展示一國兩制非權宜之計

都會大表示二十大明確國家發展方向，將竭力培養人才

高盛表示習近平講話少提經濟、改革，股市回升概率變不定

中紀委表示十八大以來立案審查各級「一把手」２０﹒７萬

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《俄烏開戰》

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烏克蘭全國發空襲警報，基輔遭無人機攻擊

據報俄羅斯將引入中國汽車製造商進駐前日產汽車工廠

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《國際要聞》

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保守黨高層日內開會，商討首相卓慧思前途

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《外圍經濟》

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新興市場貨幣「韌性驚人」，拜登淡化強勢美元衝擊

澳洲政府新財政預算將包括９６億澳元用於基建項目

聖路易聯儲行長布拉德指不排除１２月加息７５基點

英國新財爺日內公布穩定金融市場計劃，英鎊盤中上漲

英國財相侯俊偉指發債填補減稅造成的資金缺口行不通

荷蘭央行行長暗示，利率達中性水平後或減慢加息

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《大國博弈》

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美媒稱中方避談兩國元首Ｇ２０會晤，外交部表示不屬實

蘋果據報暫停長江存儲晶片使用計劃

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《新冠肺炎》

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本港新增４９５４宗本地個案，輸入個案４０７宗

上海昨新增３２例本土新冠陽性感染者，四地升中風險

中大研究表示逾九成新冠康復者現長新冠，倡設專科門診

全國昨增病例降至７１６宗，上海楊浦區全員核酸篩查

天津周二將在全市範圍內全員核酸，為七天內第四次

孫東稱安心出行不過時，助追蹤發揮重要作用

社區檢測站及臨時流動採樣站在三號風球下暫停服務

何栢良倡縮短確診者隔離期至５天，強檢不符成本效益

寧波舟山港開通綠色專用通道，保障港口集卡運輸暢通

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