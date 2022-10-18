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18/10/2022 07:52

《日出而作》英國新財相宣布取消減稅，美股高收

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　　（％）
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　　紐約道瓊斯　　　　３０１８５﹒８２　升　５５０﹒９９　１﹒８６％
　　標普５００　　　　　３６７７﹒９５　升　　９４﹒８８　２﹒６５％
　　納斯達克　　　　　１０６７５﹒８０　升　３５４﹒４１　３﹒４３％
　　倫敦富時１００　　　６９２０﹒２４　升　　６１﹒４５　０﹒９０％
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２６４９﹒０３　升　２１１﹒２２　１﹒７０％
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６０４０﹒６６　升　１０８﹒７４　１﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４９﹒０１２９，歐元兌美元０﹒９８４３
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　遠大（０２７８９）去年經審核虧損增至近十億人幣不派息，今早復牌
　　維達（０３３３１）第三季經營溢利挫逾７８％，首三季跌近４７％　
　　寰亞傳媒（０８０７５）全年虧損降至１億元，不派息　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國平安（０２３１８）累計投入逾５﹒９萬億人幣支持實體經濟發展
　　未來世界（００５７２）借出１５００萬元無抵押貸款，年息７﹒７％
　　高富集團（００２６３）被法院頒令清盤，破管署任臨時清盤人　　　
　　百奧賽圖（０２３１５）非執董及監事辭任，提名２人接任　　　　　
　　大灣區聚變力量（０１１８９）委曾銘滔任執董，溫冠麟任獨立非執董
　　正道集團（０１１８８）４億元購漢喜龍８０％股權，擬配股籌３億元
　　美建集團（００３３５）違規漏報５億元財務資助　　　　　　　　　
　　國能國際資產（００９１８）執董田文喜辭任，昨起生效　　　　　　
　　金陽新能源（０１１２１）委何雙權任行政總裁，許志辭任執董　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　北京燃氣藍天（０６８２８）訂立約１０億人幣銀團貸款　　　　　
　　華能國電（００９０２）第三季上網電量升７％　　　　　　　　　
　　中國鐵建（０１１８６）中標１１項目涉６００億人幣　　　　　　
　　大悅城地產（００２０７）獲４﹒２３億美元定期貸款　　　　　　
　　越秀基建（０１０５２）擬承接廣州北二環高速改擴建　　　　　　
　　北控水務（００３７１）增持湖南瀏陽市污水處理項目　　　　　　
　　廣發証券（０１７７６）發次級債籌３５億人幣　　　　　　　　　
　　北京建設（００９２５）１０億元售４公司７５％股權　　　　　　
　　北大資源（００６１８）最多２００萬美元拓物業虛擬世界，訂備忘
　　越秀基建（０１０５２）１１億人幣購河南蘭尉高速公路　　　　　
　　中航科工（０２３５７）１９２３萬人幣增特中航電子　　　　　　
　　遠洋集團（０３３７７）２﹒３億人幣售北京物業股權　　　　　　
　　日照港裕廊（０６１１７）３非執董辭任提名選３人接任　　　　　
　　泰坦智華（００８７２）核數師國衛辭任，正評估聘新核數師　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　科濟（０２１７１）骨髓瘤藥物上市申請獲國家藥監局受理　　　　
　　３６１度（０１３６１）第三季主品牌零售額按年中雙位數增長　　
　　慕容家居（０１５７５）主席及行政總裁鄒格兵辭任，委５人任董事
　　宇華教育（０６１６９）擬回購可換股債券（４０１０９）　　　　
　　百奧家庭互動（０２１００）第三季度活躍帳戶同比升７６％　　　
　　朗詩綠色管理（００１０６）９個月銷售額１７０億人幣，跌５０％
　　香港航天科技（０１７２５）擬阿聯酋拓商業衛星製造，訂備忘　　
　　卓爾智聯（０２０９８）核數師香港立信德豪辭任，天職香港接任　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　內地１４家金融機構自購權益基金，規模達１２﹒５億
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　　　　《二十大》　
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　　李克強表示要深入落實穩經濟政策，保持經濟運行合理區間
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　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　英國迷你預算撤銷首相認錯，英鎊強力反彈美匯走軟
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　　　　　　　　　　　　　　　《台海局勢》　
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　　布林肯表示北京不
　　再接受兩岸現狀，
　　決心短時間實現統
　　一　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　據報歐盟籲對華採
　　更強硬立場，視中
　　國為全面競爭對手
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　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海昨日新增本土
　　新冠感染者１５人
　　，四地升中風險　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《神州券商》　
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　　上半年證券行業服
　　務實體經濟融資２
　　﹒７１萬億人幣　
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　　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　澳門計劃合法化加
　　密貨幣，市場普遍
　　歡迎　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　天文台預料三號強
　　風信號中午前維持
　　，改發八號信號機
　　會低　　　　　　
　　字節跳動將Ｔｉｋ
　　Ｔｏｋ直播最低年
　　齡限制由１６歲提
　　高至１８歲　　　
　　金管局紐約時段承
　　接７﹒８５億港元
　　沽盤　　　　　　
　　騰訊（００７００
　　）申請面部鑒偽專
　　利，可應用於輔助
　　駕駛　　　　　　
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