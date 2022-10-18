《日出而作》英國新財相宣布取消減稅，美股高收

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３０１８５﹒８２ 升 ５５０﹒９９ １﹒８６％
標普５００ ３６７７﹒９５ 升 ９４﹒８８ ２﹒６５％
納斯達克 １０６７５﹒８０ 升 ３５４﹒４１ ３﹒４３％
倫敦富時１００ ６９２０﹒２４ 升 ６１﹒４５ ０﹒９０％
法蘭克福ＤＡＸ １２６４９﹒０３ 升 ２１１﹒２２ １﹒７０％
巴黎ＣＡＣ ４０ ６０４０﹒６６ 升 １０８﹒７４ １﹒８３％
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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４９﹒０１２９，歐元兌美元０﹒９８４３
《公司業績》
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遠大（０２７８９）去年經審核虧損增至近十億人幣不派息，今早復牌
維達（０３３３１）第三季經營溢利挫逾７８％，首三季跌近４７％
寰亞傳媒（０８０７５）全年虧損降至１億元，不派息
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《公司資訊》
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中國平安（０２３１８）累計投入逾５﹒９萬億人幣支持實體經濟發展
未來世界（００５７２）借出１５００萬元無抵押貸款，年息７﹒７％
高富集團（００２６３）被法院頒令清盤，破管署任臨時清盤人
百奧賽圖（０２３１５）非執董及監事辭任，提名２人接任
大灣區聚變力量（０１１８９）委曾銘滔任執董，溫冠麟任獨立非執董
正道集團（０１１８８）４億元購漢喜龍８０％股權，擬配股籌３億元
美建集團（００３３５）違規漏報５億元財務資助
國能國際資產（００９１８）執董田文喜辭任，昨起生效
金陽新能源（０１１２１）委何雙權任行政總裁，許志辭任執董
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《國企紅籌》
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北京燃氣藍天（０６８２８）訂立約１０億人幣銀團貸款
華能國電（００９０２）第三季上網電量升７％
中國鐵建（０１１８６）中標１１項目涉６００億人幣
大悅城地產（００２０７）獲４﹒２３億美元定期貸款
越秀基建（０１０５２）擬承接廣州北二環高速改擴建
北控水務（００３７１）增持湖南瀏陽市污水處理項目
廣發証券（０１７７６）發次級債籌３５億人幣
北京建設（００９２５）１０億元售４公司７５％股權
北大資源（００６１８）最多２００萬美元拓物業虛擬世界，訂備忘
越秀基建（０１０５２）１１億人幣購河南蘭尉高速公路
中航科工（０２３５７）１９２３萬人幣增特中航電子
遠洋集團（０３３７７）２﹒３億人幣售北京物業股權
日照港裕廊（０６１１７）３非執董辭任提名選３人接任
泰坦智華（００８７２）核數師國衛辭任，正評估聘新核數師
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《神州民企》
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科濟（０２１７１）骨髓瘤藥物上市申請獲國家藥監局受理
３６１度（０１３６１）第三季主品牌零售額按年中雙位數增長
慕容家居（０１５７５）主席及行政總裁鄒格兵辭任，委５人任董事
宇華教育（０６１６９）擬回購可換股債券（４０１０９）
百奧家庭互動（０２１００）第三季度活躍帳戶同比升７６％
朗詩綠色管理（００１０６）９個月銷售額１７０億人幣，跌５０％
香港航天科技（０１７２５）擬阿聯酋拓商業衛星製造，訂備忘
卓爾智聯（０２０９８）核數師香港立信德豪辭任，天職香港接任
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《中國要聞》
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內地１４家金融機構自購權益基金，規模達１２﹒５億
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《中概股速遞》
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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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《二十大》
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李克強表示要深入落實穩經濟政策，保持經濟運行合理區間
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《匯市走勢》
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英國迷你預算撤銷首相認錯，英鎊強力反彈美匯走軟
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《台海局勢》
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布林肯表示北京不
再接受兩岸現狀，
決心短時間實現統
一
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《大國博弈》
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據報歐盟籲對華採
更強硬立場，視中
國為全面競爭對手
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《新冠肺炎》
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上海昨日新增本土
新冠感染者１５人
，四地升中風險
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《神州券商》
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上半年證券行業服
務實體經濟融資２
﹒７１萬億人幣
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《虛幣世界》
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澳門計劃合法化加
密貨幣，市場普遍
歡迎
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《其他消息》
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天文台預料三號強
風信號中午前維持
，改發八號信號機
會低
字節跳動將Ｔｉｋ
Ｔｏｋ直播最低年
齡限制由１６歲提
高至１８歲
金管局紐約時段承
接７﹒８５億港元
沽盤
騰訊（００７００
）申請面部鑒偽專
利，可應用於輔助
駕駛
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