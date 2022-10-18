《運籌帷幄－梁業豪》港股短期未有正式轉好跡象

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。昨早（１７日）港股的開局原本不錯，不但裂口低開的幅

度小於預期，還一度顯著反彈。大市於低位乏力正式回升，不斷創出近期新低位的情況令投資者

的應市信心難於回復。平心而論，目前恒指於日線圖維持其往下尋底的走勢，前跌浪低

１６９０７已成為了短期重要阻力位；未能成功收復該關口，好友休想重奪市場控制權。

保歷加通道底部支持仍在下移中，但沒有正式失守。另一方面，ＳＡＲ極點低位１６７９０

支持失守後，１７２０７立即成為了短期重要支持位。ＲＳＩ、ＳＴＣ、ＭＡＣＤ和ＤＭＩ均仍

屬利淡，但觀乎ＤＭＩ的ＡＤＸ於－ＤＩ和＋ＤＩ雙線之上掉頭回落，港股短期下跌動力應在減

弱中。本欄認為，現時短線投機者宜繼續只作壁上觀，超短線投機者則可繼續即市伺機小注造淡

圖利，但須留意大市於低位的回升動力會增強。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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