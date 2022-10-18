《缸邊隨筆－石鏡泉》未來五年買乜股？

《缸邊隨筆》未來五年買乜股，是要看二十大公布的中國發展方針。民生宏觀的周君芝團隊

有以下看法：



１）中國式現代化



「中國式現代化的本質要求是：堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義，……實現高

質量發展，……實現全體人民共同富裕。」



「全面建成社會主義現代化強國，總的戰略安排是分兩步走：從２０２０年到２０３５年基

本實現社會主義現代化；從２０３５年到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主

義現代化強國。未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。」



一句總結：發展是硬道理，要發展就得投資，工業、農業、高科技，都要並舉。



２）高質量發展



發展理念方面，「必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持社會主義市場經濟改革方向

，堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局

。」



具體舉措方面，「把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，增強國內大

循環內生動力和可靠性，提升國際循環質量和水平，……，著力提高全要素生產率，著力提升產

業鏈供應鏈韌性和安全水平，……。」



「建設現代化產業體系，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。」



要搞好外循環（出口）和內循環（內銷），一定要提高質量，尤其是出口一塊。在未來五年

要面對美國扶持上來的新製造業中心。



３）民生福祉



紮實推進共同富裕，完善分配制度，「實施就業優先戰略」，「健全社會保障體系」。



「我們要完善分配制度，……，促進機會公平，增加低收入者收入，擴大中等收入群體，規

範收入分配秩序，規範財富積累機制。」



住房方面，「加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度。」



得民心者得天下，要得民心，先搞好民生，這是所有治國者所必要做到的。



４）國家安全



「國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提。必須堅定不移貫徹總體國家安

全觀，把維護國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程，確保國家安全和社會穩定。」



「我們要堅持以人民安全為宗旨、以政治安全為根本、以經濟安全為基礎、以軍事科技文化

社會安全為保障、以促進國際安全為依託……。」



「……確保糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全……。」



近年國際發展，反映在未來五年、十年中國國家安全是會受到挑戰。要國家安全，不能靠外

圍施捨，而是要先保證人民安全，才可保到政治安全。理順政治無內耗，才可以有基礎去搞經濟

安全，經濟上去，始有本錢去搞軍事科技文化社會安全。中國骨頭硬才可以有國際安全，弱國無

外交，無國際安全，近年不就多見了？



＊重視新能源板塊＊



５）國防和軍隊現代化



「健全貫徹軍委主席負責制體制機制。建強人民軍隊黨的組織體系，推進政治整訓常態化制

度化，持之以恒正風肅紀反腐。」



「全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，完善軍事力量結構編成，體系優化軍

事政策制度，實施國防科技和武器裝備重大工程。」



如有戰爭，後勤供應要保，經濟就得要有厚底。國防是：召之即來，來即能戰，戰則能勝。

在今時國際局勢中，怎能不備戰？備好戰，才能止戰。



有了未來五年的發展方向，買乜股？



（１）中信證券：修復行情已啟動；



（２）中信建投：（ａ）選明年盈利預期依舊可向好的風╱儲╱光╱軍工，（ｂ）周期反轉

持續看好電力╱養殖╱醫藥╱消費龍頭；



（３）國泰君安：國家安全、經濟安全（糧食安全、能源安全、產業鏈安全）會成為關注點

；



（４）中金公司：政策支持領域；



（５）海通證券：新能源和數字經濟；



（６）招商證券：關注景氣持續高領域；



（７）興業證券：新能源、半導體、軍工；



（８）廣發證券：新能源、光伏組件龍頭。



一言括之，盼修復行情，重視新能源。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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