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18/10/2022 08:23

維達（０３３３１）第三季經營溢利挫逾７８％，首三季跌近４７％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》維達國際（０３３３１）公布截至今年９月底止第三季度未經
審核財務資料，期內總收益增長６﹒５％至４３﹒７４億元，其中３５﹒９９億來自紙巾分部，
７﹒７５億元來自個人護理分部。該公司第三季毛利下跌１７﹒１％至１１﹒９１億元，毛利率
縮窄７﹒８個百分點至２７﹒２％；息稅折舊攤銷前溢利（ＥＢＩＴＤＡ）減少４０﹒１％至
３﹒９９億元，ＥＢＩＴＤＡ溢利率降低７﹒１個百分點至９﹒１％；經營溢利下挫７８﹒２％
至７７００萬元，經營溢利率減少６﹒８個百分點至１﹒８％。
　
＊首三季毛利率跌６﹒１個百分點＊
　
　　維達截至今年９月底止首三季度總收益增長６﹒６％至１４０﹒５５億元，其中
１１５﹒６２億元來自紙巾分部，２４﹒９２億元來自個人護理分部。維達期內毛利減少
１１﹒２％至４２﹒９１億元，毛利率下跌６﹒１個百分點至３０﹒５％；ＥＢＩＴＤＡ減少
２７﹒１％至１８﹒１７億元，ＥＢＩＴＤＡ溢利率降低６﹒０個百分點至１２﹒９％；經營溢
利下降４６﹒７％至８﹒３４億元，經營溢利率縮窄６﹒０個百分點至５﹒９％。
　　維達表示，該集團季度通過數次調價舉措、持續提升效率及產品組合，一定程度上緩和成本
大幅上漲對利潤帶來的負面影響。維特表明將繼續專注於品牌建設及創新投入以加強自身長期競
爭力，通過實行價格調整、高端策略及成本管控，緩解成本壓力，逐步改善利潤空間。（ｍｈ）

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