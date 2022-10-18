維達（０３３３１）第三季經營溢利挫逾７８％，首三季跌近４７％

《經濟通通訊社１８日專訊》維達國際（０３３３１）公布截至今年９月底止第三季度未經

審核財務資料，期內總收益增長６﹒５％至４３﹒７４億元，其中３５﹒９９億來自紙巾分部，

７﹒７５億元來自個人護理分部。該公司第三季毛利下跌１７﹒１％至１１﹒９１億元，毛利率

縮窄７﹒８個百分點至２７﹒２％；息稅折舊攤銷前溢利（ＥＢＩＴＤＡ）減少４０﹒１％至

３﹒９９億元，ＥＢＩＴＤＡ溢利率降低７﹒１個百分點至９﹒１％；經營溢利下挫７８﹒２％

至７７００萬元，經營溢利率減少６﹒８個百分點至１﹒８％。



＊首三季毛利率跌６﹒１個百分點＊



維達截至今年９月底止首三季度總收益增長６﹒６％至１４０﹒５５億元，其中

１１５﹒６２億元來自紙巾分部，２４﹒９２億元來自個人護理分部。維達期內毛利減少

１１﹒２％至４２﹒９１億元，毛利率下跌６﹒１個百分點至３０﹒５％；ＥＢＩＴＤＡ減少

２７﹒１％至１８﹒１７億元，ＥＢＩＴＤＡ溢利率降低６﹒０個百分點至１２﹒９％；經營溢

利下降４６﹒７％至８﹒３４億元，經營溢利率縮窄６﹒０個百分點至５﹒９％。

維達表示，該集團季度通過數次調價舉措、持續提升效率及產品組合，一定程度上緩和成本

大幅上漲對利潤帶來的負面影響。維特表明將繼續專注於品牌建設及創新投入以加強自身長期競

爭力，通過實行價格調整、高端策略及成本管控，緩解成本壓力，逐步改善利潤空間。（ｍｈ）

