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18/10/2022 09:05

《專家之言－李偉傑》強美元下港股續受壓，重上２０天線或見反彈

　　《專家之言》港股繼續向低位進發，在１１年低位運行估值便宜，大家要見到，散戶入市意
欲之低亦是近幾年罕見，主因港股由今年７月開始慢跌急升，正在消磨投資者信心，當然其中中
美問題及疫情持續等因素為港股持續帶來壓力，而在美國及歐洲超高通脹下，大幅加息將繼續影
響資產配置，在上周四（１３日）美國公布９月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按年增加８﹒２％
，高於市場預期８﹒１％，惟較前值８﹒３％輕微回落，其中市場較為關注扣除能源及糧食的核
心ＣＰＩ數據，９月核心ＣＰＩ上升６﹒６％高於市場預期的６﹒５％及前值６﹒３％，數據公
布後市場已預料１１月美國加息０﹒７５％毫無懸念，而１２月有機會同樣地加０﹒７５％，在
息口持續向上下，刺激美元持續走強，美國１０年期國債升至近４厘，在超強美元下，港股繼續
受壓，在缺乏動力及利好消息作藥引下，唯有繼續防守，相信等待美國加息步伐見盡頭後，投資
環境可改善。
　
＊關注二十大會否落重藥救內房，新能源板塊或受政策提振＊
　
　　而板塊上選項較為鬆散，雖然上星期五（１４日）開始醫藥及醫療板塊低位狂升，而內地二
十大開幕，消息面繼續維持動態清零，醫藥醫療板塊造好，但零售及餐飲股隨即下跌。另外市場
更為關注內地有否對內房問題再落重藥拯救，假若能解開這個困擾市場問題，財富效應可再度得
以擴張。另外二十大會議後，估計新能源政策等消息有望再度提振刺激該板塊。雖然大市跌跌不
休，已令投資者失望至極點，但假若港股能重新企穩２０天線１７５００點之上，有望迎來短暫
持續反彈機會。《華盛證券經紀部董事　李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者
沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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