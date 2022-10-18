《盤後部署》隨美股反彈，恒指收升３０１點，有望挑戰１０天線

《經濟通通訊社１８日專訊》英國金融市場信心危機暫時化解，加上美國銀行業的業績理想

，隔晚美股三大指數抽高，港股高開後走勢反覆，恒指升近３００點後一度倒跌，尾市回升，恒

指以近全日高位收市，恒生指數收報１６９１４，升３０１點或升１﹒８２％，主板成交

９９７﹒５６億元。國企指數收報５７５６，升１２３點或升２﹒１８％。恒生科技指數收報

３３３６，升１３６點或升４﹒２５％。

即月期指新報１６８９２，升３２５點，低水２３點。即月國指期貨報５７５０，升１３０

點，低水６點。即月科指期貨新報３３３４，升１４３點，低水２點。

上證綜合指數報３０８０，跌３點或跌０﹒１３％，成交３２６０﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１１１８７，升２５點或升０﹒２３％，成交１９６０﹒２７億元人民幣。



＊阿里健康藍籌升幅居榜首＊



藍籌股個別發展，阿里健康（００２４１）升９﹒３７％，收報３﹒６２元，該股成交約

８４０７萬股，涉資２﹒９５億元，盤中高見３﹒６５元，最低見３﹒３５元，為藍籌升幅榜首

位；信義光能（００９６８）升８﹒１７％，報８﹒２１元；舜宇光學科技（０２３８２）升

６﹒９７％，報７８﹒３元；翰森製藥（０３６９２）升５﹒９１％，收報１３﹒９８元；中升

控股（００８８１）升５﹒９４％，收報３４﹒８元；小米（０１８１０）收升４﹒７％，報

９﹒１４元。

騰訊（００７００）升２﹒９１％，收報２５４﹒４元，該股成交約２２１３萬股，涉資

５６﹒０６億元，盤中高見２５６﹒６元，最低見２４９﹒４元。根據天眼查，騰訊最新申請「

面部鑒偽模型的訓練方法、裝置、設備及存儲介質」專利，可應用於人工智能、智慧交通、輔助

駕駛等場景。匯控（００００５）升２﹒５５％，收報４２﹒２元。另一方面，安踏體育

（０２０２０）逆市跌３﹒６１％，收報７８﹒８元；碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１３％

，收報９﹒６元；碧桂園（０２００７）跌２﹒７６％，報收１﹒４１元。



＊比亞迪孖寶齊飆逾６％＊



比亞迪（０１２１１）收升６﹒２２％，報２０５元，該股成交約１４９０萬股，涉資

３０﹒４１億元，盤中高見２０７元，最低見２００﹒２元，比亞迪發盈喜，預期截至９月３０

日止第三季度純利介乎５５億至５９億人民幣，按年增３﹒３４至３﹒６５倍；比亞迪電子

（００２８５）升１０﹒７１％，報２０﹒１５元。

生科股表現省鏡，科濟藥業－Ｂ（０２１７１）現價升２１﹒６３％，報１３﹒１６元，該

股成交約５１６萬股，涉資６２９８萬元，盤中高見１３﹒１８元，最低見１１元，科濟藥業旗

下骨髓瘤藥物上市申請獲受理；信達生物（０１８０１）升１４﹒７９％，報２９﹒５元；金斯

瑞生物科技（０１５４８）升１２﹒５５％，報１８﹒１２元；方達控股（０１５２１）現價升

９﹒８９％，報２元，該股成交約３０６萬股，涉資５９９萬元，盤中高見２﹒０３元，最低見

１﹒８５元；亞盛醫藥－Ｂ（０６８５５）升１１﹒０４％，報１４﹒８８元；百濟神州

（０６１６０）升９﹒０２％，報１０６﹒４元。

恒指已連升三日，以現水平計，有望先試１０天線（現為１７１０９），企穩則上望

１７５００。（ｋｙ）

