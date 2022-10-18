《台股攻略－黃振宇》隨著外圍回升，台股再度反彈

《台股攻略》隨著外圍股市回升，台股加權指數以１３０７５點開市。台積電回勇，金融、

航運股上揚，指數最終收１３１２４﹒６８點，升１５８﹒６３點，成交金額為１９８０﹒７１

億元（新台幣．下同），三大法人合共淨流出２３﹒６１億元。

電子權值股方面，台積電收４０７元，升２﹒５％，重上４００元關口；聯發科收５８８元

，升１﹒７％；鴻海收１０３﹒５元，跌１﹒４％。大價股則普遍回吐，大立光跌１﹒９％，信

驊跌２﹒４％，嘉澤、譜瑞－ＫＹ、世芯－ＫＹ、緯穎、祥碩等均跌１％－４％；力旺升

１﹒９％、亞德客－ＫＹ升４％。美國對中國的晶片管制禁令不斷發酵，特定應用積體電路

（ＡＳＩＣ）及智慧財產權（ＩＰ）股持續下挫，創意跌７﹒５％，創近半年來新低；金麗科一

度跌停，創下兩年來新低，收市跌幅收窄，跌５﹒７％；Ｍ３１、晶心科、威盛等跌１﹒５％－

３﹒６％。金融股獲資金追捧，國泰金、兆豐金、中信金、富邦金等均升超過１％。貨櫃三雄的

陽明、萬海升３﹒２％，而長榮則升０﹒７％；航空雙雄的長榮航升０﹒２％、華航升０﹒６％

。

英國新任財政大臣侯俊偉宣布全面撤回減稅措施，消息亦利好大市，外圍股市普遍上漲，台

股反彈重上萬三點關口，後續市況有望回穩，現階段投資者可趁低吸納，短線可留意跌深反彈的

電子、新能源汽車等相關權值股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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