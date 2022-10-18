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即市新聞

18/10/2022 09:39

《窩輪豪情－梁業豪》倒升收場，就此轉勢？小心為上！

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
金融業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為百濟神州
（０６１６０）、微創醫療（００８５３）與翰森製藥（０３６９２），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則
宜首選貝殼（０２４２３）、百度（０９８８８）與百威亞太（０１８７６）。
　　昨早（１７日）甫開市即見好友嘗試反攻，可惜很快便被淡友擊回。進入早市中段後，好友
發動第二輪攻勢，並喜見對手且戰且退，大市最終得以倒升收場。可惜的是，升市並未得到成交
量變化的支持。因此，我們暫時只宜以超短期反彈來形容昨天大市轉強之勢；能否演變成為短期
反彈浪，甚至短期新升浪，須多看一段時間，才可作判斷。事實上，於過去一段長時間內，每次
港股反彈，都只會引來更大的沽壓，「一浪低於一浪」的走勢從未結束，大家還是小心為上。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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